Detienen a mujer acusada de chantajear a hombres con fotos que ellos le compartían por redes

Una mujer fue detenida en Colombia por presuntamente cometer extorsión digital contra varios hombres, a quienes amenazaba con difundir imágenes privadas. Según el medio Infobae, fue identificada con el alias Chucha Grande.

Así operaba el engaño

De acuerdo con los reportes internacionales, antes de ser detenida, la sospechosa iba a recibir dinero producto de la extorsión de uno de los hombres. El material con el que lo amenazaba era contenido íntimo.

Las investigaciones revelaron que la mujer contactaba a sus víctimas a través de redes sociales. Luego de entablar conversaciones e insinuar encuentros amorosos que, posteriormente, se concretaban, obtenía fotos y videos íntimos; en algunos casos era ella misma quien captaba el material durante las citas.

La mujer extorsionaba a sus víctimas con compartir las fotos. (ChatGPT/IA)

Más víctimas podrían denunciar

Alrededor de 10 hombres habrían caído en esta modalidad de chantaje, aunque las autoridades no descartan que el número sea mayor. Por ello, los oficiales solicitaron que otras posibles víctimas interpongan la denuncia correspondiente.

Según los informes, luego de conseguir el material, exigía dinero bajo la amenaza de enviarlo a esposas o familiares, configurando un caso de delito cibernético que ahora es investigado por las autoridades colombianas.