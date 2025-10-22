Día de Muertos en México: pueblo saca a los difuntos a tomar el sol por esta histórica razón

El ritual en Pomuch simboliza la conexión entre la vida y la muerte; las familias renuevan los paños que cubren los restos antes del Día de Muertos. (YURI CORTEZ/AFP)

En el cálido estado de Campeche, un pequeño pueblo llamado Pomuch mantiene viva una de las tradiciones más singulares del mundo: antes del Día de Muertos, las familias sacan los huesos de sus seres queridos, los limpian con cuidado y los colocan bajo el sol.

Este ritual, que mezcla creencias mayas con la devoción católica, representa un acto de respeto y cariño hacia quienes ya partieron. Según los pobladores, los difuntos también necesitan “bañarse” y recibir luz antes de la gran celebración del 1 y 2 de noviembre.

La limpieza de los santos restos

María Couoh, una mujer de 62 años, limpia cada año los huesos de su tío Tomás. Lo hace con delicadeza, utilizando una brocha y un paño blanco. “Así como uno se baña, los santos restos también necesitan limpieza”, explica. Luego acomoda los huesos en una pequeña caja forrada con tela, que simboliza la ropa del alma.

En Pomuch, el proceso se repite generación tras generación. Tras el entierro, los familiares esperan unos tres años, hasta que el cuerpo se descompone por completo. Entonces abren el nicho, limpian la osamenta y la guardan en una caja adornada que será revisada y renovada cada año.

Conversar con los muertos

Durante la limpieza, hablar con los difuntos es una parte esencial del ritual. Carmita Reyes, otra habitante del pueblo, se disculpa con su suegra mientras le pasa una brocha por los huesos: “Así ya no va a sufrir porque los demás están limpios y usted no”, le dice.

Para Carmita, esta tradición es una forma de mantener viva la conexión con los antepasados. Su hija de ocho años la acompaña cada año, aprendiendo el valor de cuidar la memoria familiar. “No quiero que me cremen, quiero que me entierren así y que me saquen mis huesitos”, dice entre risas y orgullo.

Cada año, los habitantes de Pomuch limpian los huesos de sus familiares como parte del ritual previo al Día de Muertos. (YURI CORTEZ/AFP)

Una herencia viva bajo el sol

El ritual atrae cada vez más turistas y curiosos, pero para los pobladores de Pomuch Campeche, lo importante no es la atención externa, sino el significado profundo del acto: limpiar, honrar y conversar con quienes alguna vez compartieron la vida.

En este pueblo, la muerte no es el final, sino un lazo que se renueva bajo el sol del sureste mexicano. Y cuando llega el Día de Muertos, los difuntos ya están listos para recibir las flores, las velas y las ofrendas que celebran su recuerdo.

