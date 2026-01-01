Docenas de personas perdieron la vida en un incendio mientras le daban la bienvenida al 2026 en Suiza

Un incendio de grandes proporciones ocurrido en un centro turístico de esquí en Suiza dejó un saldo preliminar de decenas de personas fallecidas y al menos 100 heridos, varios de ellos con quemaduras graves. La emergencia se registró durante la madrugada del 1.º de enero en el bar Le Constellation, ubicado en Crans-Montana, cantón de Valais.

LEA MÁS: ¡Ya es 2026! Vea dónde recibieron el Año Nuevo mientras en Costa Rica apenas amanecía

Víctimas de distintas nacionalidades

Según CNN, autoridades suizas informaron en una rueda de prensa que las víctimas son de diferentes nacionalidades y que el proceso de identificación tomará tiempo debido al estado en que fueron hallados varios cuerpos. El Ministerio de Exteriores de Italia citó a la policía local indicando que alrededor de 40 fallecidos no han podido ser identificados por las quemaduras severas.

Muchos de los heridos presentan lesiones significativas y fueron trasladados a distintos centros médicos. La unidad de cuidados intensivos del hospital de Valais se encuentra completamente llena, por lo que varios pacientes han sido derivados a hospitales especializados en quemaduras.

Agentes de policía vigilan el lugar de la explosión que destruyó el bar Le Constellation en Crans-Montana la madrugada de este 1 de enero de 2026. Se estiman en decenas las personas fallecidas y unas 100 resultaron heridas cuando una explosión destruyó un bar en la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, según informó la policía suiza la madrugada de este jueves. Fotografía: (MAXIME SCHMID/AFP)

Amplio operativo de rescate

Para atender la emergencia, se desplegó un amplio operativo con 10 helicópteros, 40 ambulancias y unos 150 socorristas. Las autoridades pidieron a la población evitar desplazamientos innecesarios para no generar mayor presión sobre los servicios de salud.

Además, se impuso un veto al tráfico aéreo sobre Crans-Montana con el fin de facilitar las labores de rescate y atención médica.

Testimonios de escenas de pánico

Testigos relataron a medios internacionales escenas de pánico y desesperación. Algunas personas rompieron ventanas para intentar escapar del fuego, mientras otras resultaron gravemente quemadas. También se reportaron padres corriendo hacia el lugar al temer que sus hijos estuvieran atrapados en el interior.

Otros residentes describieron la situación como “una película de horror”, al observar a decenas de personas intentando huir del humo y las llamas.

LEA MÁS: La emotiva petición de una nieta para que su abuelo de 86 años pueda jubilarse y dejar de trabajar en un supermercado

Equipos de rescate y ambulancias fueron desplegados durante toda la madrugada. (Tomada de X/Tomada de X)

Lo que se sabe del incendio

El fuego se registró alrededor de la 1:30 a. m. hora local. Las autoridades no han confirmado la causa, aunque un fiscal descartó que se tratara de un ataque intencional. Testimonios citados por medios suizos sugieren que artefactos pirotécnicos habrían provocado el incendio en el techo del local, lo que permitió una rápida propagación de las llamas.

La policía indicó que la zona permanece completamente acordonada mientras continúan las investigaciones.

Nota realizada con ayuda de IA