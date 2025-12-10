Duros controles: EE. UU. pediría historial de correos y redes a turistas de estos 42 países

El gobierno de Donald Trump ha presentado una propuesta oficial para endurecer los requisitos de entrada a Estados Unidos, dirigida específicamente a los viajeros extranjeros que actualmente no necesitan visa para ingresar al país norteamericano.

Según un aviso publicado en el Registro Federal, las autoridades planean exigir la revelación del historial en redes sociales de los últimos cinco años.

Esta medida busca transformar el proceso de admisión para los ciudadanos de 42 países beneficiarios del Programa de Exención de Visa.

Actualmente, estos turistas deben tramitar un permiso conocido como Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). Con la nueva normativa, la recolección de la huella digital en plataformas sociales pasaría a ser un requisito obligatorio y no opcional.

Impacto en Latinoamérica y el mundo

La regulación afectaría a naciones aliadas como Francia, Reino Unido y Japón. En el contexto regional, Chile es el único país latinoamericano que figura en esta lista y cuyos ciudadanos se verían obligados a cumplir con estos nuevos estándares de transparencia digital para viajar a Estados Unidos.

Hasta ahora, el formulario ESTA solicitaba ciertos datos personales básicos. Sin embargo, la propuesta detalla que los solicitantes deberán proporcionar sus nombres de usuario e historiales en diversas plataformas de redes sociales correspondientes al último lustro. El objetivo declarado es mejorar los procesos de seguridad y verificación de identidad antes de otorgar el permiso de viaje.

Datos biométricos y correos electrónicos

Además de la actividad en internet, la administración estadounidense pretende recabar otros “campos de datos de alto valor”. Esto incluye la obligación de informar sobre los números de teléfono utilizados en los últimos cinco años y las direcciones de correo electrónico activas durante la última década.

El aviso oficial también contempla la solicitud de información biométrica y datos personales de familiares de los turistas. Si la medida no enfrenta impugnaciones legales en los tribunales, el texto indica que entrará en vigor en un plazo de 60 días, modificando sustancialmente la planificación de viajes para millones de personas.

Contexto de seguridad y eventos futuros

Estas acciones se alinean con la política de la administración Trump de reforzar los controles fronterizos y aumentar el escrutinio sobre la migración hacia Estados Unidos. Las autoridades buscan cerrar brechas de información en los perfiles de quienes cruzan sus fronteras, incluso si provienen de países considerados seguros.

El endurecimiento de los controles ocurre en un momento clave, considerando que el país será sede del Mundial de 2026 junto a México y Canadá. Se espera que este evento deportivo atraiga a una gran cantidad de aficionados internacionales, quienes deberán someterse a estos filtros de seguridad más estrictos si no poseen una visa convencional.