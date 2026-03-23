EE. UU. envía agentes del ICE a aeropuertos en plena crisis por falta de presupuesto

Agentes del servicio estadounidense de inmigración (ICE) fueron desplegados el lunes en los principales aeropuertos del país, según un funcionario del gobierno, debido a la escasez de personal de seguridad causada por la parálisis presupuestaria parcial en el Congreso.

El presidente Donald Trump había amenazado el sábado con enviar las fuerzas de ICE a las terminales aéreas, donde los viajeros esperan por horas debido a la falta de personal de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA).

Los agentes de inmigración serán desplegados en los aeropuertos de EE. UU. a partir del lunes, con el objetivo de aliviar la creciente congestión en los controles de seguridad en medio de un estancamiento presupuestario. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Por el bloqueo presupuestario, sus funcionarios no cobran.

El personal de ICE asumió las responsabilidades de esa agencia en los congestionados aeropuertos.

ICE está bajo un intenso escrutinio por los tiroteos mortales que ha protagonizado en medio de operativos antiinmigración.

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Angeline Peart asegura que había llegado la víspera con tres horas de antelación para su vuelo, pero que finalmente lo perdió por los retrasos en los controles de seguridad.

“Voy a faltar al trabajo” por eso, explica esta enfermera de 27 años a la AFP en el aeropuerto de Atlanta.

Suez Khan, un artista de 28 años entrevistado también en Atlanta, confía en que la presencia del ICE en el aeropuerto ayude a agilizar los controles y poder “volver a casa”.

Viajeros hacen fila en un punto de control de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas, el 20 de marzo de 2026. (AFP/AFP)

Según Tom Homan, asesor de Trump en materia de inmigración, los agentes fueron desplegados el lunes en 14 aeropuertos, entre estos Nueva York, Chicago y Atlanta. “Y habrá más”, declaró a la cadena CNN.

El ICE monitoreará las salidas y se encargará de la logística, para que los funcionarios de TSA se enfoquen en los controles de seguridad.

Desde el comienzo del bloqueo presupuestal han aumentado las ausencias del personal de la TSA. El bloqueo ha pausado las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la TSA.

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Homan también dijo a CNN que esta es una medida temporal para “ayudar a la TSA a hacer avanzar las filas”.

El despliegue de agentes del ICE en aeropuertos ha causado preocupación en sectores políticos.

El líder de la minoría demócrata de la Cámara Hakeem Jeffries dijo a CNN que la medida podría crear nuevos riesgos.

Viajeros hacen fila en un punto de control de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas, el 20 de marzo de 2026. (AFP/AFP)

La senadora republicana Lisa Murkowski consideró que “no es la misión de ICE” y advirtió sobre “tensiones adicionales”.

Pero Trump aseguró estar dispuesto incluso a enviar a la Guardia Nacional, un cuerpo de reservistas militares.

“Si no tenemos suficientes, traeremos a la Guardia Nacional (...) para ayudar en los aeropuertos”, declaró el presidente estadounidense.