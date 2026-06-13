El capo del Tren de Aragua que fue abatido por Estados Unidos levantó su imperio criminal desde prisión

El líder de la organización criminal Tren de Aragua, Niño Guerrero, prófugo de la justicia y abatido en una operación estadounidense en Venezuela anunciada este viernes, tejió su poder en una cárcel venezolana, desde donde expandió su influencia a varios países.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, murió a los 42 años en el sur de Venezuela, informaron el presidente Donald Trump y autoridades venezolanas.

Nacido en la ciudad de Maracay, a unos 100 kilómetros de Caracas, era apenas un adolescente sin terminar el bachillerato cuando inició sus actividades delictivas. Para 2010 ya había cometido robos, asesinatos y secuestros. Cayó entonces en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, de donde escapó, pero dos años después fue recapturado.

Donald Trump y autoridades venezolanas confirmaron que dieron de baja al líder del Tren de Aragua. AFP (Kent Nishimura/AFP)

A partir de entonces, empezó a construir el Tren de Aragua, que se convertiría en uno de los grupos criminales más poderosos de América Latina. En 2025, el gobierno de Trump la declaró “organización terrorista”.

Era “un tipo de gran inteligencia criminal”, explicó a la AFP Luis Izquiel, abogado y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela.

El académico atribuyó el liderazgo de Guerrero “no tanto por su ferocidad, ni por su inhumanidad en el accionar delictivo, sino porque era un individuo con un cerebro criminal que logró expandir los tentáculos del Tren de Aragua y fortalecerlos”.

Piscina, zoológico y discoteca

En la prisión de Tocorón, donde construyó una base de operaciones llena de lujos, Niño Guerrero se convirtió en un “pran”, acrónimo de “peso rematado, asesino nato” que usan los delincuentes para describir al líder de una pandilla, señaló Izquiel.

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Vivía en una casa de dos pisos dentro del penal donde recibía todo tipo de visitantes. Tenía piscina, campo de béisbol, discoteca, restaurantes y hasta un zoológico, según documentó Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”.

Guerrero imponía su ley dentro y fuera de la cárcel, manejaba armas y dinero y se le atribuyen crímenes atroces en varios países, como Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia.

Se fugó de Tocorón en 2023, cuando el gobierno venezolano realizó varios operativos para terminar con los “pranes”, especialmente en esa cárcel.

En 2025 fue inculpado por un tribunal de Nueva York junto con otros 69 presuntos miembros del Tren de Aragua por haber ordenado, dirigido y facilitado actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos.

This screen grab from a video posted by US President Donald Trump on his Truth Social account on June 12, 2026, shows what President Trump says is a deadly strike on the leader of Tren de Aragua. President Donald Trump said late on June 12 that the United States has carried out a deadly strike on the leader of Tren de Aragua, a transnational gang founded in Venezuela. The "swift and lethal" attack by US military forces on Nino Guerrero was "was coordinated closely with our friends in Venezuela, with whom we are working very well," Trump wrote on his Truth Social platform. (Photo by US President Donald Trump's TRUTH Social account / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US President Donald Trump's Truth Social Account " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (-/AFP)

Washington ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que llevara a su captura.

“Ataque rápido y letal”

El paradero de Guerrero se desconocía oficialmente hasta este viernes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había muerto en “un ataque rápido y letal” llevado a cabo por fuerzas estadounidenses, en una operación “coordinada estrechamente” en Venezuela.

Trump difundió en redes sociales un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de una edificación rodeada de vegetación antes de que se produjera una explosión, que levantó una gran nube de humo.

Las autoridades venezolanas confirmaron poco después que Guerrero había sido “neutralizado” en el selvático estado Bolívar en “enfrentamientos con integrantes” de “estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona.

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Para Izquiel se trata de una excelente noticia para los países donde opera el Tren de Aragua, porque Guerrero era un jefe vertical. “Es un duro golpe”, apuntó.

El Tren de Aragua, formado en 2014 y con operativa en ocho países sudamericanos según información de inteligencia, es diferente a otras organizaciones criminales en las que el cabecilla muerto es sustituido rápidamente por segundos mandos.

Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, es requerido por el Gobierno de Estados Unidos, que ofrece $5 millones de recompensa. (Departamento de Estado, EE. UU./Departamento de Estado, EE. UU.)

Estados Unidos señala como lugarteniente de Guerrero a Johan Petrica, viejo compañero en Tocorón, como la conexión del Tren de Aragua en Bolívar, una rica zona minera. También identifica a Juancho, un excapataz de minas legales de origen colombiano, que tenía liderazgo entre los trabajadores y que luego se convirtió en un “pran”.

Ambos operaban en La Claritas, donde hay importantes yacimientos de oro y donde el gobierno venezolano desplegó esta semana un importante operativo militar.