¡El Grinch existe! Se metió a una casa, abrió los regalos y el sueño lo venció en pleno sofá

Una escena digna de una película navideña, como El Grinch, pero con un matiz delictivo, sorprendió a un residente de Estados Unidos. Al despertar una mañana de domingo, el inquilino descubrió que su sala había sido invadida por un desconocido que, tras vulnerar la privacidad del hogar, se dedicó a desenvolver los presentes bajo el árbol antes de caer rendido por el sueño en el sofá.

Jose Harvey fue arrestado tras ser encontrado dormido luego de cometer el robo de regalos. (GDA/El Tiempo /Colombia/GDA/El Tiempo /Colombia)

El inusual suceso tuvo lugar en Bangor Maine, donde las autoridades locales no tardaron en establecer paralelismos con el famoso personaje de ficción que detesta las festividades. El intruso, identificado posteriormente como Jose Harvey, de 50 años, protagonizó este episodio que rápidamente captó la atención de la comunidad y los medios locales por lo absurdo de la situación.

Un despertar desconcertante

Eran aproximadamente las 8:40 a. m. del 23 de noviembre cuando el habitante de la vivienda se topó con el extraño panorama. Harvey yacía dormido rodeado de papel rasgado y cajas abiertas, evidenciando un claro intento de robo de regalos. A pesar de ser confrontado por el dueño del apartamento y de que se le exigió retirarse, el sujeto se negó a abandonar la propiedad, permaneciendo en el lugar hasta la llegada de las fuerzas del orden.

Al arribar los oficiales, el sospechoso no logró ofrecer una explicación coherente sobre su presencia dentro del inmueble ni sobre la manipulación de los artículos ajenos. Las investigaciones preliminares sugieren que el hombre ingresó a través de una ventana del baño que había quedado abierta, burlando así la seguridad de las puertas principales que sí estaban cerradas.

Advertencias policiales y humor

El Departamento de Policía de Bangor Maine aprovechó el incidente para emitir un comunicado en redes sociales, utilizando la figura de El Grinch para ilustrar el caso. Harvey fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Penobscot, enfrentando cargos por allanamiento de morada con agravantes.

La policía de Bangor Maine comparó el comportamiento del intruso con el famoso personaje anti-Navidad. (Gemini /Gemini)

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de verificar los accesos del hogar para evitar la inseguridad en Navidad. En su mensaje oficial, la policía señaló con ironía: “Sorpresas como esta no nos alegran la vida, pero hasta el ‘Grinch’ se dio cuenta de que la chimenea siempre es una opción”.

Además, instaron a la población a ser precavida, recomendando no dejar paquetes a la vista en vehículos o patios y mantener cerradas todas las entradas, incluso las ventanas menos accesibles. El comunicado finalizó con un llamado a la convivencia pacífica durante la temporada festiva, pidiendo respeto por la propiedad ajena.