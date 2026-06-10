El papa: “Quienes creen en Jesús no pueden promover la guerra”

El papa León XIV afirmó este miércoles que quienes creen en Jesús no pueden “promover la guerra”, en una crítica velada al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente”, señaló el sumo pontífice en su homilía en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

El papa León XIV dio el mensaje en Barcelona. AFP (Shutterstock/Foto)

“No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”, continuó el papa, quien defiende la acogida del migrante, ante miles de fieles, entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

León XIV denunció a finales de mayo el concepto de “guerra justa”, que ha defendido la administración de Trump en la contienda estadounidense e israelí contra Irán.

El papa estimó que esa “teoría” se invoca “con demasiada frecuencia para justificar cualquier conflicto, sin perjuicio del derecho a la legítima defensa en su sentido más estricto”.

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En un ataque sin precedentes, Trump calificó en abril al papa como “débil en materia de crimen, y terrible para la política exterior”.

El papa reaccionó afirmando tener el “deber moral de expresarse” contra la guerra.

Trump volvió a criticar al papa en una entrevista en mayo, al afirmar que León XIV considera que “está bien que Irán tenga una arma nuclear”.

Donald Trump ya ha tenido cruces de palabras con el papa. AFP (KENT NISHIMURA/AFP)

“Creo que pone en peligro a muchos católicos y mucha gente”, sostuvo el mandatario estadounidense.

Consultado al respecto, el obispo de Roma afirmó que la misión de la Iglesia católica es “predicar la paz” y el Evangelio.

“Si alguien desea criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, declaró.