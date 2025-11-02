Encuentran una colección de carros de lujo en un hotel abandonado con presuntos vínculos criminales en China

El youtuber Exploring the Unbeaten Path, conocido por documentar lugares abandonados, protagonizó uno de los hallazgos más impactantes del año: una colección de autos de lujo olvidada en el interior de un hotel cinco estrellas en Macao, región administrativa especial de China.

Durante su exploración, el creador de contenido registró imágenes de una Hummer H2 Stretch Limo y varios Rolls-Royce Phantom, vehículos valorados en cientos de miles de dólares, cubiertos de polvo, con vidrios rotos y rodeados por el silencio de un edificio que, alguna vez, fue símbolo de poder y riqueza.

El interior del hotel permanece intacto desde su cierre, convertido en un museo del abandono. (Tomadas de La Nación/Tomadas de La Nación)

El hotel del lujo y la decadencia

El edificio, conocido en su época como “la cafetería de los ricos”, abrió sus puertas en 1992 con más de 550 habitaciones y un casino privado. Durante décadas fue uno de los lugares más exclusivos de Macao, hasta su clausura en 2016, ordenada por el gobierno local, tras detectarse irregularidades estructurales, reconstrucciones ilegales y falta de medidas de seguridad contra incendios.

Diversos informes y rumores vinculaban al establecimiento con actividades criminales, incluyendo tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y violencia armada, aunque nunca se presentaron cargos formales.

Desde entonces, el hotel permanece cerrado, convirtiéndose en una cápsula del tiempo del lujo asiático y, ahora, en un inquietante museo del abandono.

Los autos de lujo hallados

El primer vehículo descubierto fue una Hummer H2 Stretch Limo, una versión extendida del icónico SUV estadounidense. Este tipo de modelos eran utilizados por celebridades y magnates del juego en los años 2000.

“La puerta trasera estaba abierta y el interior parecía congelado en el tiempo”, relató el explorador.

Junto a ella se encontraban al menos dos Rolls-Royce Phantom, símbolo máximo del lujo británico, ambos vandalizados y con grafitis. Las imágenes muestran los interiores deteriorados, aunque aún conservan su inconfundible elegancia.

Otros vehículos de alta gama también se divisaban en el estacionamiento subterráneo, aunque muchos estaban cubiertos por escombros y sin matrícula visible.

Un hallazgo viral

El video de la exploración, publicado en el canal Exploring the Unbeaten Path, superó dos millones de reproducciones en menos de una semana. Usuarios de redes sociales debatieron sobre la procedencia de los autos y su posible relación con las operaciones del hotel antes de su cierre.

