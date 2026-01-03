“Es un precedente peligroso”: ONU reacciona a captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó en su red social Truth Social una imagen que, según afirmó, muestra a Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense a bordo del buque militar USS Iwo Jima, tras la operación militar lanzada contra Venezuela. Fotografía: (Truth Social/Cortesía)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este sábado su profunda alarma tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano durante la madrugada, la cual culminó, según confirmó el presidente estadounidense Donald Trump, con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, quienes habrían sido trasladados a suelo norteamericano para enfrentar cargos por “narcoterrorismo”.

De acuerdo con reportes de prensa, el ataque inició cerca de las 2 a. m. (hora de Caracas) con una ofensiva aérea que incluyó bombardeos a instalaciones militares y fuertes explosiones en la capital venezolana. La acción se habría prolongado por unas dos horas.

LEA MÁS: Trump publica la primera imagen de Maduro capturado y un elemento llamó mucho la atención

Posteriormente, el gobierno de Venezuela decretó estado de excepción y reportó posibles víctimas mortales, aunque estas aún no han sido confirmadas oficialmente.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que esta acción representa un “precedente peligroso” y podría generar repercusiones preocupantes para toda la región.

António Guterres, secretario general de la ONU, pidipó el resguardo de los derechos humanos. (Wikimedia/Wikimedia Commons)

En un comunicado, insistió en la necesidad de respetar plenamente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, subrayando su inquietud por el incumplimiento de estas normas.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado a la moderación y recalcó que la protección de la población venezolana debe ser la prioridad absoluta ante cualquier medida futura.

LEA MÁS: Alerta: Rusia hace firme petición a EE.UU. por detención de Maduro que preocupa mucho

Tras los hechos, Venezuela solicitó formalmente una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. En una carta, su misión permanente calificó los ataques como “brutales, injustificados y unilaterales”, denunciando bombardeos en zonas civiles y militares de Caracas y de los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

La sesión podría celebrarse este mismo sábado por la tarde en Nueva York.