Esposa de millonario paga hasta ¢42 mil por un café y su estilo de vida se hizo viral en TikTok

En muchos casos, exhibir una vida de lujo puede acarrear problemas en las redes sociales por las críticas del resto, pero esto no significa un problema para Linda Andrade, quien desde su cuenta de TikTok comparte a diario con sus más de 700 mil seguidores cómo es su día a día en un entorno donde el oro y los diamantes son algo cotidiano de ver; entre compras “antidepresivas” hasta rutinas de una típica magnate.

Linda Andrade gasta una millonada en joyería. TikTok

La tiktoker e influencer, se presenta en su perfil como esposa de un multimillonario y ambos residen en Dubái. Uno de los lugares privilegiados para cualquier persona que posee dinero, en donde abunda la glamorosidad y los gastos extravagantes.

Esta semana su vida dio un giro importante, ya que pasó a estar en boca de todo el mundo en la virtualidad, luego de que uno de sus videos se viralizó por detallar cuánto desembolsa por cada compra que realiza. En la primera grabación, la cual tituló: “¿Lo bueno supera a lo malo?”, se mostró junto a una importante suma de billetes de dólares y luego indicó: “Lo mejor de estar con un millonario”. Y dio una lista de cuáles son las mejores cosas de estar con alguien que tiene tanta plata.

“Primero, que nunca me preocupo por el dinero. Segundo, los comercios te tratan como si fueras de la realeza. Tercero, todos los días son divertidos, solo no está bueno cuando discutimos”, comenzó Linda y destacó algunos de los regalos de su esposo: “Flores todas las semanas. Él me saca todas las noches a cenar para que no cocine y solo me lleva a los mejores restaurantes. Además, recibo sorpresas todas las semanas. Me lleva a algunos de los mejores lugares en la tierra y viajamos en primera clase. Así son mis memorias con un millonario”.

Este último posteo cosechó más de tres millones de reproducciones, por lo que debido al interés de sus seguidores, publicó una segunda parte en la que explicó algunas compras que realiza a diario cuando se siente angustiada. Entre ellos enumeró: un bolso “antidepresivo” Channel de 7.000 dólares (equivalente a 3.7 millones de colones) , un masaje detox, un café con oro de 24 kilates por 80 dólares (42 mil colones), un perfume de 420 dólares (225 mil colones), entre otros artilugios que completaron un día normal en su vida.

Si bien se podría esperar una serie de mensajes cargados de insultos o de críticas acerca de su intención de enseñar su estilo de vida, resultó todo lo contrario, ya que en la sección de comentarios de sus posteos, Linda acumuló opiniones de cariño y apoyo, en especial de otras mujeres que la felicitaron.

El esposo de Linda Andrade la pasa chineando con regalazos. TikTok

“Felicidades por esa vida. Manifiesto este estilo de vida para todas las mujeres”; “Quiero ser vos”; “Sos muy hermosa, lo merecés”; “¿Tu hermano tiene un hermano? Me vendría bien”; “¿Están pensando en adoptar a algún adulto? Estoy disponible” y “Lo celebro por vos”, fueron algunas de las reacciones al respecto.

Sin embargo, entre sus jornadas en los yates y las salidas a lugares exóticos, uno de los más nuevos videos de Linda y el que superó con creces los 14 millones de reproducciones, mostró la cantidad de dinero que desembolsó su esposo por un departamento nuevo, como un capricho típico. El mismo osciló ente los tres millones y los tres millones y medio de dólares. Además, incluyó decoración para este por un valor de 600.000 dólares. Algo que descolocó y dejó atónitos a los usuarios, al tener noción de cómo es ser parte de la élite árabe.

Linda escaló tan rápido que se transformó en una famosa dentro de su país y el exterior. Según compartió en su cuenta de Instagram, uno de los medios más importantes de Dubai - Khaleej Times - la entrevistó y le dedicó una página entera a su testimonio. Además, el New York Post replicó su historia recientemente también.