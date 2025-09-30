Este es el motivo por el que este 30 de septiembre del 2025 se le regalan carritos Hot Wheels a los hombres

Ramos de Hot Wheels se viralizan como regalo para hombres este 30 de septiembre de 2025. (Hot Wheels/Hot Wheels)

Este martes 30 de septiembre de 2025, miles de usuarios en TikTok, Instagram y Facebook comparten imágenes y videos de ramos de Hot Wheels como regalo para hombres. La idea es reemplazar las flores por carritos en miniatura, generando un detalle inesperado y divertido.

La jornada se popularizó como respuesta al Día de las Flores Amarillas (21 de septiembre). Mientras las mujeres reciben flores, los hombres son sorprendidos con ramos de autos de colección, despertando humor y nostalgia.

Origen y expansión de la moda

Según reportó Diario El Comercio, la tendencia nació en comunidades de TikTok en México desde 2022 y, con el paso de los años, se expandió por toda Latinoamérica. En 2025, incluso marcas como Mattel reconocen este fenómeno digital que conecta con la infancia de los hombres y rompe estereotipos sobre los regalos.

El gesto no solo es un detalle gracioso: representa complicidad, revive recuerdos de la niñez y convierte un simple obsequio en una experiencia cargada de simbolismo.

El significado de regalar Hot Wheels

Los ramos de Hot Wheels se entregan principalmente a parejas, amigos o familiares como un gesto creativo y personalizado. La acción simboliza que los hombres también merecen recibir detalles originales y emotivos, no solo objetos convencionales.

Los hashtags #DíaDeRegalarHotWheels y #RamoHotWheels dominan las redes, reforzando esta nueva tradición digital que mezcla nostalgia con afecto.

Qué modelos regalar en un ramo

Si quieres sumarte a la tendencia, la elección de los carritos es clave. Entre los más recomendados en 2025 destacan:

Mazda MX-5 Miata (HW Dream Garage), deportivo clásico.

Tesla Model S Plaid, moderno y eléctrico.

Super Twin Mill, ícono de Hot Wheels.

Morgan Super 3, con diseño retro-futurista.

’66 Buick Riviera o Haulerback, para amantes de autos clásicos o camiones robustos.

El consejo es combinar modelos clásicos con ediciones recientes, siempre en escala 1:64, para lograr un ramo equilibrado y vistoso.

*Esta nota fue hecha con ayuda de la Inteligencia Artificial. La información se tompo de GDA/El Comercio/Perú.