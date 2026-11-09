Estos trucos le ayudarán a conservar sus alimentos por más tiempo y a evitar que se dañen

Trucos sencillos para que sus alimentos duren más tiempo y no termine botándolos (ChatGPT/Generada con IA)

Cuando usted hace las compras de la semana o del mes, una de las tareas más importantes es guardar correctamente los alimentos.

Aunque algunos productos contienen conservantes que ayudan a prolongar su vida útil, otros necesitan condiciones específicas de temperatura para mantenerse en buen estado.

No todos los alimentos deben ir a la refrigeradora. Algunas frutas y verduras pueden deteriorarse más rápido si se exponen al frío, por lo que es importante conocer cómo almacenarlas para evitar desperdicios.

De acuerdo con el medio colombiano El Tiempo, existen varios consejos que pueden ayudarle a conservar mejor los productos que compra para su hogar.

¿Cómo almacenar los alimentos para que duren más?

Si usted compra productos congelados, procure que no permanezcan demasiado tiempo a temperatura ambiente, ya que esto puede afectar la cadena de frío y acelerar su deterioro.

Según la Clínica Universidad de Navarra, en España, lo recomendable es que estos alimentos no pasen más de una hora y media fuera de refrigeración.

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Además, cuando vaya a guardar productos en el congelador, utilice envases cerrados e impermeables, como bolsas especiales o recipientes plásticos, para protegerlos.

Los alimentos ultraprocesados que se mantienen congelados pueden almacenarse entre tres y 12 meses, siempre que no se hayan descongelado. El tiempo dependerá del tipo de producto y de las indicaciones de conservación del fabricante.

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Frutas y verduras que debe mantener fuera de la refrigeradora

No todas las frutas y verduras necesitan frío para conservarse. Según el sitio especializado Igluu, los bananos, melones, aguacates, piñas, tomates, papas y pepinos son sensibles a las bajas temperaturas y al etileno, por lo que, cuando están maduros, es recomendable mantenerlos a temperatura ambiente.

En el caso de las manzanas, estas pueden guardarse en la refrigeradora. Sin embargo, es importante separarlas de otros productos, ya que liberan etileno, un gas que puede acelerar el proceso de maduración de algunas frutas y verduras.

Otro consejo relacionado con los bananos consiste en cubrir la punta del racimo con un trozo de papel aluminio antes de almacenarlos. Esta práctica se recomienda para ayudar a prolongar su duración.

Un truco para conservar los frutos rojos

Las fresas, moras, frambuesas y otros frutos rojos suelen deteriorarse rápidamente, por lo que requieren cuidados especiales.

Una recomendación compartida por el sitio Igluu consiste en colocarlos en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco durante unos 10 minutos antes de guardarlos en la refrigeradora.

Después, es importante escurrirlos y secarlos bien para evitar que la humedad favorezca su deterioro.

Con estos cuidados, usted puede organizar mejor sus compras, aprovechar los alimentos durante más tiempo y reducir la cantidad de productos que termina desechando.