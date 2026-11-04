¿Su ropa de gimnasio sigue oliendo a sudor después de lavarla? Estos errores podrían ser los culpables

¿Lava su ropa de gimnasio y sigue oliendo mal? Estos errores podrían explicarlo (Chatgpt/Chatgpt)

Si usted termina de hacer ejercicio, mete la ropa sudada en el cesto y luego la lava, pero todavía conserva ese olor desagradable, podría estar cometiendo algunos errores que impiden limpiarla correctamente.

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Las prendas deportivas requieren ciertos cuidados porque el sudor y los aceites corporales pueden quedarse atrapados en sus fibras, especialmente cuando permanecen húmedas durante varias horas antes de lavarlas.

De acuerdo con un artículo publicado por Infobae, que recoge recomendaciones de especialistas consultados por la revista Real Simple, hay varios hábitos que pueden marcar la diferencia a la hora de eliminar esos olores.

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No deje la ropa sudada dentro de una bolsa

Uno de los errores más frecuentes es guardar las camisetas, licras y otras prendas húmedas en el bolso del gimnasio o en el cesto de ropa sucia durante horas o incluso días.

La científica especializada en cuidado de telas Kim Romine explicó que dejar el sudor y los aceites corporales en contacto con las fibras durante mucho tiempo favorece la aparición de olores persistentes.

Por eso, si no puede lavar la ropa inmediatamente después de entrenar, lo recomendable es sacarla del bolso y dejarla airearse antes de colocarla junto con el resto de las prendas.

Dé vuelta las prendas antes de lavarlas

Otro consejo es colocar la ropa deportiva al revés antes de meterla en la lavadora.

La especialista Kim Romine y la profesional de lavandería Stacee Parker explicaron que la parte interior de las prendas es donde se acumulan buena parte del sudor y la grasa corporal.

Al voltearlas, esas zonas quedan más expuestas al detergente y al movimiento del lavado, lo que ayuda a retirar los residuos que provocan el mal olor.

También se recomienda prestar atención a las áreas donde suele acumularse más transpiración, como las axilas y la cintura. En esos puntos se puede aplicar detergente directamente antes de iniciar el lavado.

Estos productos podrían empeorar el problema

Utilizar más detergente no significa que la ropa vaya a quedar más limpia. El exceso puede dejar residuos en las fibras y obstruir los microporos de los tejidos técnicos, lo que afecta su capacidad para respirar y eliminar la humedad.

El suavizante también es poco recomendable para las prendas deportivas. Según explicó Parker, este producto puede formar una capa sobre la tela que reduce su transpirabilidad y favorece que los olores permanezcan.

En cuanto a la temperatura, las especialistas recomiendan utilizar agua fría y revisar siempre las instrucciones de lavado de cada prenda. El agua caliente puede afectar las fibras elásticas y deteriorar la ropa con el paso del tiempo.

¿Cómo debe secar la ropa del gimnasio?

El cuidado no termina cuando la lavadora finaliza el ciclo. La secadora, especialmente cuando se utiliza a temperaturas elevadas, puede dañar las fibras elásticas y afectar la durabilidad de las prendas.

Por eso, una de las opciones recomendadas es colgarlas y dejarlas secar al aire. Si necesita utilizar la secadora, lo mejor es evitar el calor y seguir las indicaciones de la etiqueta.

Además, es importante no llenar demasiado la lavadora, ya que las prendas necesitan espacio para moverse durante el ciclo. Para proteger las piezas delicadas o con tirantes, se pueden utilizar bolsas de malla.

Con estos cuidados, usted puede evitar que el sudor y los residuos se acumulen en la ropa deportiva y conseguir que las prendas salgan del lavado sin ese olor que suele quedarse incluso después de hacer todo el proceso.