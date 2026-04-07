Estudio alerta: dormir a cualquier hora duplica el riesgo de infarto

Si usted es de los que se acuesta a cualquier hora, ojo con esto: un estudio advierte que tener un horario de sueño desordenado podría aumentar hasta el doble el riesgo de sufrir problemas graves del corazón.

La investigación, realizada por expertos de la Universidad de Oulu, en Finlandia, encontró que acostarse a horas diferentes todos los días —y variar mucho el tiempo de sueño— está fuertemente ligado a eventos como infartos o derrames cerebrales.

Un estudio internacional vincula ajustes mínimos en hábitos diarios con menor riesgo de infarto, AVC e insuficiencia cardíaca. (Canva stock/Puhhha de Getty Images / shisuka)

El riesgo es todavía mayor en quienes duermen menos de ocho horas por noche.

El doble de riesgo en algunos casos

Según el estudio, las personas con horarios más desordenados para dormir tenían un riesgo casi dos veces mayor en comparación con quienes mantienen una rutina más estable.

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Curiosamente, despertarse a distintas horas no mostró una relación tan clara con problemas cardíacos.

La investigadora Laura Nauha explicó que, aunque ya se sabía que dormir mal afecta el corazón, esta es la primera vez que se analiza por separado el impacto de la hora de acostarse, la de despertarse y la regularidad del sueño.

Un hábito que sí se puede cambiar

La investigadora Laura Nauha explicó que, aunque ya se sabía que dormir mal afecta el corazón, esta es la primera vez que se analiza por separado el impacto de la hora de acostarse (Camille Zurcher)

Para el estudio se siguió a más de 3.200 personas nacidas en el norte de Finlandia en 1966. Sus hábitos de sueño se analizaron cuando tenían 46 años y luego se les dio seguimiento por más de una década.

Los datos se recogieron con dispositivos que medían cuánto tiempo pasaban en la cama.

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Según los expertos, la conclusión es clara: la regularidad a la hora de dormir podría ser clave para cuidar el corazón.

“Muchos factores de la salud del corazón dependen de hábitos diarios, y mantener un horario fijo para dormir es algo que la mayoría puede controlar”, explicó la especialista.