Forbes pone a Costa Rica en el radar global de las grandes fortunas

Costa Rica fue destacada por la revista Forbes como un mercado en ascenso para la inversión patrimonial de alto valor, gracias a su estabilidad institucional, seguridad jurídica, calidad de vida y enfoque en sostenibilidad.

Mercado inmbolirio tico atrae extranjeros

En un contenido publicado en diciembre, Forbes señaló que Costa Rica ha logrado posicionarse como un destino atractivo para inversionistas internacionales que buscan proteger y revalorizar su patrimonio a largo plazo, especialmente dentro del mercado inmobiliario.

La publicación subraya que el país combina apertura al capital internacional, infraestructura en crecimiento y políticas de protección de los recursos naturales, elementos que fortalecen la confianza del inversionista extranjero y elevan el valor de los activos respaldados por tierra.

Según Forbes, también se ha registrado un cambio en el perfil del inversionista que llega al país, con mayor participación de profesionales remotos, familias en procesos de relocalización y grupos patrimoniales interesados en diversificar portafolios.

Sostenibilidad y calidad de vida

La estabilidad y la sostenibilidad posicionan al país como destino atractivo para inversionistas. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

El enfoque en sostenibilidad, junto con la calidad de vida, el clima, la seguridad y el entorno natural, figura como uno de los principales factores que influyen en la decisión de inversión, de acuerdo con la publicación. Este criterio tiene un peso relevante entre compradores provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Forbes indica que, pese a los retos regulatorios y los costos iniciales asociados al desarrollo sostenible, este modelo es cada vez más valorado por el mercado internacional y contribuye a fortalecer la posición de Costa Rica como destino de inversión de alto valor en la región.

