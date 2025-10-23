Fotógrafo revela la historia detrás de la impactante imagen de un jaguar y una anaconda en plena lucha

Un jaguar y una anaconda protagonizaron una de las escenas más impresionantes de la fotografía de naturaleza brasileña. El biólogo y fotógrafo Fabiano Oliveira captó el instante en que la serpiente se enroscó en el rostro del felino en medio de la vegetación del Pantanal, una de las regiones con mayor biodiversidad de Sudamérica.

Las manchas del jaguar y los dibujos de la anaconda crearon una imagen casi hipnótica. (Tomada del Instagram de Fabiano Oliveira/Tomada del Instagram de Fabiano Oliveira)

La protagonista fue Amber, una hembra de nueve años que Oliveira sigue desde que era una cría. Según relató el especialista a O Globo, la pelea fue intensa y pocas veces observada por humanos. “Lo que hizo que la escena fuera inédita fue que la serpiente se sujetó al hocico del jaguar mientras intentaba escapar”, explicó el fotógrafo.

El instante que cautivó al mundo

El encuentro ocurrió a orillas del río Três Irmãos, durante una expedición fotográfica con turistas estadounidenses. Oliveira se encontraba en una lancha cuando notó la agitación de otros barcos y decidió acercarse. Desde unos 25 metros de distancia, con su cámara Sony Alpha 7R5 y una lente 200–600 mm, logró registrar la escena sin alterar el comportamiento de los animales, siguiendo las normas del turismo responsable.

El jaguar Amber y la anaconda protagonizaron una impresionante lucha en el Pantanal. (Tomada del Instagram de Fabiano Oliveira/Tomada del Instagram de Fabiano Oliveira)

El fotógrafo describió la imagen como una composición natural extraordinaria. “Las manchas del jaguar y los dibujos de la anaconda parecían fundirse, creando un patrón casi hipnótico”, señaló Oliveira.

Más que una fotografía, un mensaje sobre la naturaleza

Con más de 25 años de experiencia documentando la fauna del Pantanal, Oliveira afirmó que la fuerza de sus imágenes radica en mostrar la naturaleza en su estado más puro. “No se trata de crueldad, sino de supervivencia”, explicó.

Días después del impresionante encuentro, el biólogo volvió a ver a Amber cazando un gran jacaré a menos de un kilómetro del primer lugar.

El trabajo de Oliveira, quien participa en el Jaguar Identification Project, ha sido fundamental para estudiar y conservar la especie. Sus fotografías, como esta, buscan despertar conciencia sobre la belleza y vulnerabilidad del ecosistema del Pantanal.

Fabiano Oliveira captó una escena única de la vida salvaje en el corazón del Pantanal. (Tomada del Instagram de Fabiano Oliveira/Tomada del Instagram de Fabiano Oliveira)

