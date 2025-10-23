“No pensé que iba a sobrevivir”: madre da a luz a un bebé de casi seis kilos y sorprende a todo el hospital

Shelby Martin, una madre de Tennessee (Estados Unidos), atravesó un embarazo que ni los médicos ni ella olvidarán. Su bebé, Cassian, nació con un peso de 12 libras y 14 onzas (5,8 kilos), una cifra que obligó a los doctores a practicar una cesárea de emergencia y que la dejó con la cadera descolocada antes del parto.

“No pensé que iba a sobrevivir”, confesó Shelby en una entrevista con el programa Today, al describir las dificultades físicas que enfrentó durante las últimas semanas de gestación.

El parto que dejó sin palabras al equipo médico

Shelby Martin posó con su bebé Cassian, quien nació con un peso de casi seis kilos. (Diario ADN/Tiktok/Diario ADN/Tiktok)

Según medios internacionales como Diario ADN, médicos del hospital TriStar Centennial de Nashville ya esperaban un nacimiento fuera de lo común, pero no imaginaron el tamaño del bebé. Ante el riesgo de que el pequeño “se quedara atascado” durante un parto natural, el equipo optó por una cesárea planificada.

En declaraciones a People, Martin explicó que confió plenamente en su obstetra:

“Tan pronto como lo sacaron, todos en la sala se quedaron sin aliento al unísono”, recordó.

El hospital confirmó luego que Cassian es el bebé más grande nacido en ese centro en los últimos tres años, según reportó The Sun.

Un “regalo” de cumpleaños y una recuperación lenta

El nacimiento de Cassian coincidió con el cumpleaños número 30 de Shelby, quien lo describió como “el mejor regalo de todos”. Tras el parto, el recién nacido permaneció diez días internado para monitorear sus niveles de glucosa debido a su tamaño, pero los médicos informaron que tanto él como su madre evolucionaron favorablemente.

La historia que arrasó en TikTok

La historia se volvió viral luego de que Shelby compartiera imágenes del parto en su cuenta de TikTok (@shlbmrtn), acumulando más de 35 millones de reproducciones.En una de las fotos, se la ve con bata de hospital junto al mensaje:

“Cuando la gente habla de tener un bebé grande, como si yo no supiera. Pero créanme… lo sé”.

Los usuarios reaccionaron con humor. Uno comentó: “No suelo apoyar los push presents, pero deberías pedirlo todo”, mientras otro agregó: “¿Condujo él mismo de regreso a casa?”.

Una madre con experiencia

Cassian es el cuarto hijo de Shelby Martin, quien ya tenía tres niños: Elijah (9 años), Waylon (8) y Jonah (7). Pese al embarazo complicado, la madre aseguró que se encuentra bien y agradecida con el personal médico.

The Sun también recordó otros partos históricos en el Reino Unido, como el de Guy Carr (1992), quien pesó 15 libras y 8 onzas (unos 7 kilos), y el de Alpha Stone Mitchell (2021), con 14 libras y 15 onzas.

