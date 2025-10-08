Impactantes imágenes muestran rescate de un jaguar herido aferrándose a la vida en el Amazonas

Impactantes imágenes muestran a un jaguar herido aferrándose a la vida en el Amazonas. Foto: Ilustrativa (NELSON ALMEIDA/AFP)

El rescate de un jaguar en Brasil ha conmovido a miles de personas en todo el mundo, luego de que se viralizara un video en el cual se le ve aferrado a la vida en medio del río Negro, en la región del Amazonas.

Según medios internacionales, el felino habría pasado varias horas intentando mantenerse a flote.

Un equipo de emergencia acudió al lugar y logró rescatar al animal, que se observa herido y exhausto, sujetándose a una parte de la embarcación que lo llevó a salvo.

Tras el operativo, el jaguar fue trasladado a una clínica veterinaria, donde recibe atención médica especializada.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre su estado, pero miles de usuarios siguen pendientes del desenlace de esta historia.