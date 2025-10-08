Turismo

Impactantes imágenes muestran rescate de un jaguar herido aferrándose a la vida en el Amazonas

Un equipo de rescate logró salvar a un jaguar herido que pasó horas aferrado a la vida

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Un jaguar (Panthera onca) descansa sobre el pasto en la asociación Mata Ciliar, una organización dedicada a la conservación de la biodiversidad, en Jundiaí, estado de São Paulo, Brasil, el 29 de mayo de 2025. Actualmente, veinticinco pumas y diez jaguares se recuperan en el Centro Brasileño para la Conservación de los Félidos Neotropicales, ubicado en Mata Ciliar, un sitio del tamaño de 40 canchas de fútbol donde también se rehabilitan monos, perros silvestres, lobos de crin, ocelotes y otros animales de la región.
Impactantes imágenes muestran a un jaguar herido aferrándose a la vida en el Amazonas. Foto: Ilustrativa (NELSON ALMEIDA/AFP)

El rescate de un jaguar en Brasil ha conmovido a miles de personas en todo el mundo, luego de que se viralizara un video en el cual se le ve aferrado a la vida en medio del río Negro, en la región del Amazonas.

Según medios internacionales, el felino habría pasado varias horas intentando mantenerse a flote.

Un equipo de emergencia acudió al lugar y logró rescatar al animal, que se observa herido y exhausto, sujetándose a una parte de la embarcación que lo llevó a salvo.

Tras el operativo, el jaguar fue trasladado a una clínica veterinaria, donde recibe atención médica especializada.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre su estado, pero miles de usuarios siguen pendientes del desenlace de esta historia.

Este fue un video compartido por ADN Radio.
JaguarRescate en el AmazonasRío NegroBrasil
