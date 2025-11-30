Futbolista Joshua Travis falleció tras ser atropellado por el tren

Un joven futbolista, de solo 14 años e identificado como Joshua Travis, murió la noche del miércoles 26 de noviembre luego de ser alcanzado por un tren en Nottinghamshire, Inglaterra.

Las autoridades respondieron a un reporte de una persona en las vías poco después de las 7 de la noche, pero al llegar, los paramédicos no pudieron salvarlo, según informó la Autoridad de Transporte Británica.

Joshua Travis tenía un gran futuro por delante. (people en español /people en español)

Su familia, profundamente afectada, lo describió como un joven con una energía enorme, siempre con una sonrisa y mucho cariño para dar. Señalaron que su partida deja un vacío imposible de llenar y que lo recordarán por su carácter alegre y su bondad.

Joshua formó parte del equipo de la Academia del Nottingham Forest, institución que expresó su tristeza por la noticia. En un mensaje público, el club señaló que sus pensamientos están con los familiares y amigos del menor en este momento tan doloroso.

El joven fue alcanzado por el tren. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otro club local, el Burton Joyce FC, también lamentó la pérdida del joven, a quien consideraban parte importante de su comunidad deportiva. Anunciaron que este fin de semana guardaron un minuto de silencio en todos los partidos como muestra de respeto.

Según People en Español, las autoridades indicaron que la investigación del caso continúa, pero aclararon que no hay indicios de criminalidad.