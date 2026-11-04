Gina Hinojosa hace historia: será la primera latina en gobernar Texas tras victoria ante republicanos

Gina Hinojosa, demócrata y de ascendencia mexicana, hizo historia este martes al convertirse en la primera latina que gobernará Texas y la primera mujer que ocupará el cargo desde Ann Richards en 1991.

La legisladora estatal derrotó a Greg Abbott, uno de los gobernadores republicanos más destacados del país, con más de 10 años en el cargo y fiel aliado del presidente, Donald Trump.

Su victoria se suma a la ola que ha devuelto el control de ambas cámaras del Congreso al Partido Demócrata en estas elecciones de medio mandato.

Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott, uno de los gobernadores republicanos más destacados del país. AFP (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

En Texas, un bastión republicano en el que los demócratas no habían ganado unas elecciones a nivel estatal en más de tres décadas, también ha hecho historia James Talarico, al lograr un escaño en el Senado por el estado.

Ambos son los primeros demócratas en ganar un cargo de elección popular a nivel estatal en Texas desde 1994, según las proyecciones de los medios locales.

Hinojosa, una legisladora estatal de 52 años de ascendencia mexicana, forma parte de una nueva generación demócrata que logró atraer a los independientes y a los votantes desilusionados por la impopular guerra de Trump en Oriente Medio y por el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina y los productos de uso diario.

“Dios tenía un plan y el pueblo de Texas también tenía uno. Era un plan que yo desconocía”, lanzó Hinojosa en su discurso de victoria en Austin, la capital del estado.

LEA MÁS: Trump ofrece $5.000 a cada estadounidense si los republicanos mantienen el Congreso

“Nunca me propuse ser política. Soy mamá. Soy una mamá que ama a sus hijos, que cree en sus maestros y en las escuelas públicas”, declaró la abogada.

Por su parte, Talarico, un exmaestro y exseminarista presbiteriano de 37 años, cuya campaña se basó en la “política del amor”, derrotó al fiscal general del estado, Ken Paxton, un aliado de Trump respaldado por el multimillonario Elon Musk que sobrevivió a un proceso de destitución y a años de escándalos.

“En esta contienda, nos enfrentamos a nuestros propios Goliats. El hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso en el mundo, y todo el aparato de Washington”, añadió Talarico.

Gina Hinojosa Hinojosa es una legisladora estatal de 52 años de ascendencia mexicana. AFP (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

Minorias hacen historia

Pero Hinojosa no es la única sorpresa, ya que los votantes estadounidenses eligieron a su primera gobernadora negra, su primer senador abiertamente gay, el primer senador musulmán o la primera gobernadora indígena en unas elecciones de medio mandato que reflejan un liderazgo cada vez más diverso.

El descontento de los electores hacia la gestión del presidente Donald Trump logró darle vida a una serie de hitos para muchas minorías del país.

Bill Shiebler, director de estrategia de la oenegé State Voices, una red de defensores de participación ciudadana, calificó el resultado de este martes como “una gran reprimenda contra el odio y la división”.

“Presenciamos a un electorado que se identifica cada vez más con sus líderes y con los líderes que surgen de las comunidades a las que ahora representan”, dijo Shiebler a AFP.

LEA MÁS: ¡Se le fue con todo! Obama critica el “caos y crueldad” de Trump en plena campaña política

“Creo que es parte de la democracia multirracial que funciona como se pretende y no solo como una novedad”.

En Míchigan, el izquierdista Abdul El-Sayed se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos.

Este médico de 42 años, conocido por su franqueza, movilizó a los votantes con promesas de izquierda, incluida la atención médica universal, para mantener un escaño clave en el Senado para los demócratas, pero tuvo que enfrentar la dura retórica antimusulmana por parte de sus detractores.

El grupo de defensa Council on American-Islamic Relations elogió a El-Sayed por perseverar a pesar de los “interminables ataques islamófobos”.

En Míchigan, el izquierdista Abdul El-Sayed se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos. AFP (JEFF KOWALSKY/AFP)

“Nuestras comunidades trabajaron arduamente para asegurarse de que nuestras voces fueran escuchadas y de que estemos debidamente representados en el Senado”, señaló la organización.

“Esto es lo que es posible cuando nos presentamos y votamos juntos”.

Elección histórica

En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación y se convirtió en la primera mujer negra en conquistar un puesto de ese calibre en Estados Unidos.

La exalcaldesa de Atlanta derrotó al multimillonario ejecutivo de la salud, Rick Jackson, una victoria que devuelve la gobernación a los demócratas luego de más de dos décadas de control republicano.

Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos. AFP (JOSEPH PREZIOSO/Getty Images via AFP)

Por otro lado, el representante demócrata Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos tras ganar la elección en New Hampshire.

Pappas fue electo a la Cámara de Representantes en 2018. “Nadie debería ser discriminado por ser quién es o por a quién ama”, escribió en su portal.

En Nuevo México, la demócrata Deb Haaland venció al republicano Gregg Hull y conquistó la gobernación, la primera mujer indígena estadounidense en alcanzar un cargo ejecutivo regional.

Integrante de la tribu laguna pueblo, fungió como la secretaria del Interior en la administración del expresidente Joe Biden, donde también marcó el hito de ser la primera indígena estadounidense en ocupar un cargo de secretaria en el gabinete de Estados Unidos.

La demócrata Peggy Flanagan, de Minnesota, fue elegida como la primera senadora indígena americana.

El contundente voto de castigo contra Trump también incluyó otro hito en California, donde Xavier Becerra fue el primer latino en ganar la gobernación del estado de la costa oeste luego de dejar en el camino al republicano Steve Hilton.