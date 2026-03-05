Guerra en Medio Oriente hace subir el petróleo a su nivel más alto desde 2024

Los precios del petróleo subieron el jueves a su nivel más alto en casi dos años, mientras el cierre del estrecho de Ormuz amenazaba el suministro mundial en el sexto día de la guerra en Medio Oriente.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril se disparó 8,51%, a 81,01 dólares, su mayor nivel desde julio de 2024.

El Brent del mar del Norte para entrega en mayo avanzó 4,93%, a 85,41 dólares, igualmente en máximos desde mediados de 2024.

Según analistas de Briefing.com, “el conflicto continúa intensificándose y el tráfico de petroleros sigue detenido, sin un calendario claro para el retorno a la normalidad”.

Por el estrecho de Ormuz transita alrededor del 20% del petróleo mundial y una proporción similar del gas natural licuado (GNL), flujos que permanecen fuertemente reducidos.

Irán “no tiene intención” por ahora de cerrar ese paso estratégico, afirmó el jueves el canciller Abás Araqchi, aunque las señales de Teherán han sido contradictorias en los últimos días.

Al mismo tiempo, las hostilidades se agravan. Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico, mientras un buque anclado frente a Kuwait sufrió una “fuerte explosión” y una fuga de hidrocarburos, según la agencia marítima británica UKTMO.

Ante los riesgos para la infraestructura energética regional, “los países privilegian cada vez más su propio abastecimiento interno”, señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

China, muy dependiente de las importaciones de hidrocarburos, ordenó a sus principales refinerías suspender exportaciones de diésel y gasolina por temor a desabastecimientos, informó Bloomberg.

Irak también enfrenta problemas de exportación y redujo el martes la producción en uno de sus principales yacimientos. Podría haber nuevos recortes “la semana próxima” a medida que los inventarios sigan aumentando, según los analistas de DNB.

El petróleo del golfo Pérsico afecta más directamente al Brent, por lo que su repunte fue más inmediato, mientras que el WTI muestra “un efecto diferido”, señaló Ole R. Hvalbye, de SEB