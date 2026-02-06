Hallan sangre en la casa de la madre desaparecida de una famosa periodista de Estados Unidos

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la famosa periodista de NBC News Savannah Guthrie, ha alcanzado un punto crítico tras la confirmación de hallazgos forenses en su domicilio.

La reconocida periodista Savannah Guthrie ha solicitado públicamente una prueba de vida tras la desaparición de su madre. (DREW ANGERER/AFP)

Este jueves, las autoridades del estado de Arizona informaron que la sangre encontrada en la entrada de la vivienda pertenece a la mujer de 84 años.

LEA MÁS: Trump publica video que muestra a los Obama como monos y la respuesta de la Casa Blanca es de no creer

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, detalló que los resultados de ADN ratifican que el rastro hemático corresponde a la octogenaria, quien fue vista por última vez el pasado fin de semana en Tucson.

A pesar de este perturbador descubrimiento, el panorama sobre los responsables sigue siendo incierto.

“Todo el mundo es sospechoso ante nuestros ojos”, declaró Nanos ante los medios, aunque subrayó que mantienen la esperanza de encontrarla con vida al afirmar: “Ahora mismo, creemos que Nancy aún está allí. La queremos de vuelta a casa”.

El tiempo juega en contra de los investigadores, ya que la mujer requiere medicación diaria y su ausencia podría ser letal.

“Estamos en el día cuatro o cinco, y no sabemos si ella está recibiendo su medicación, lo que podría ser letal”, advirtió el sheriff.

Cronología de una desaparición misteriosa

La reconstrucción de los hechos revela una serie de eventos técnicos inusuales en la madrugada del domingo.

Según el reporte oficial, Nancy Guthrie llegó a su hogar a las 21:48 del sábado tras una reunión familiar.

LEA MÁS: “Son verdaderos vampiros”: Profesor de yoga narra el horror que vivió en las cárceles de Venezuela

Sin embargo, el sistema de seguridad presentó fallos críticos poco después. “A la 01:47 la cámara de la entrada se desconecta”, precisó el sheriff. A las 02:12, el sistema detectó movimiento, pero no hay video disponible para identificar si se trataba de una persona o un animal.

El dato más alarmante ocurrió a las 02:28, cuando su marcapasos se desconectó de la aplicación móvil.

Ante la falta de avances, su hijo, Camron Guthrie, lanzó un mensaje desesperado a través de redes sociales buscando establecer contacto con posibles captores. “Quienquiera que tenga a nuestra madre, queremos saber de ustedes. No hemos escuchado nada directamente”, expresó con firmeza.

El llamado familiar se suma al video publicado por la propia Savannah Guthrie, quien entre lágrimas pidió una prueba de vida: “Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar”, manifestó la comunicadora, dejando abierta la posibilidad de negociar términos para la liberación de su madre.

Las autoridades investigan el rastro de sangre hallado en la vivienda de Nancy Guthrie en Tucson, Arizona. (-/AFP)

Intervención federal y recompensa

La relevancia del caso ha movilizado a las más altas esferas del gobierno en el contexto de la crisis de desaparecidos en Estados Unidos.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que el presidente Donald Trump se comunicó personalmente con la periodista para ofrecer todo el apoyo del gobierno federal.

Paralelamente, el FBI, bajo la supervisión de su director Kash Patel, ha tomado parte activa en la búsqueda.

El agente especial Heith Janke anunció una recompensa de 50.000 dólares por información relevante que conduzca al paradero de la víctima.

Mientras los medios locales reciben presuntas notas de rescate con plazos perentorios, las autoridades mantienen la cautela sobre la veracidad de dichas comunicaciones.

LEA MÁS: Díaz-Canel lanza fuerte advertencia a Trump: Está dispuesto a hablar, pero bajo una condición

La familia Guthrie, conmocionada por el hallazgo de la sangre en la residencia, sigue a la espera de una señal que permita avanzar en el caso.

La investigación continúa como una prioridad nacional, centrando los esfuerzos en localizar a Nancy antes de que su condición de salud se deteriore irreversiblemente.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.