Hombre compró artículo en Internet que contenía una millonaria fortuna pero la perdió de la manera más sin gracia

Un ciudadano inglés quedó con la boca abierta, luego del tesoro millonario que se encontró en un artículo comprado por Internet.

Según el medio El País de Uruguay, Nick Mead, de 62 años, se volvió viral en Reino Unido, ya que compró un tanque de guerra iraquí de 1980, en que encontró cinco lingotes de oro, valorados en millones de dólares; sin embargo por actuar de buena fe, esa millonaria fortuna se le fue de las manos.

En todo el mundo existen aficionados a los objetos antiguos, en especial a los que se vinculan con el ámbito militar. Uno de ellos es Mead, oriundo de Northamptonshire, en Inglaterra, quien hace seis años adquirió un tanque que participó de la invasión a Irak en 1990 y que dentro suyo portaba un tesoro proveniente de una posible familia adinerada, o del Gobierno de Kuwait, según las especulaciones de algunos coleccionistas.

Este hecho caló hondo y repercutió en occidente debido a que Mead actuó con buenas intenciones y devolvió el botín, pero nunca recibió un agradecimiento (ni dinero, ni recompensa ni nada). En diálogo con el medio británico Daily Mail Online, recordó que la compra del tanque de guerra surgió como un elemento más para completar la serie de vehículos que tiene en su granja de Helmdon. A modo turístico recreativo, suele organizar paseos para amantes de las historias bélicas.

El T-69 perteneció al ejército de Irak, sin embargo, se fabricó en China con el diseño del modelo soviético T-55. En 2017, lo adquirió por eBay a partir de un trueque de objetos que ya no quería: un camión militar y un cañón autopropulsado Abbot.

En un video que subió a su canal de YouTube, Nick enseñó el momento en que descubrió los lingotes, algo que nunca esperó encontrar, ya que imaginó que los iraquíes habrían guardado más municiones cerca del tanque de combustible. Lo cierto es que aparecieron muy bien escondidos los cinco lingotes de un kilo cada uno y valuados en 2 millones de dólares (poco más de mil millones de colones).

La situación siguió su curso: el hombre le entregó a la Policía todo lo que halló por temor a recibir una multa o estar cometiendo un delito. No obstante, hace seis años que las autoridades todavía siguen en la búsqueda de los dueños verdaderos del oro.

“Me arrepiento de haberlo entregado. Al menos debería haber cobrado una comisión por encontrarlo, pero no obtuve absolutamente nada”, expresó desahuciado. “Cuando encontramos los lingotes de oro no sabíamos qué hacer con ellos. No es que podés llevar cinco lingotes de oro a la casa de empeño. Entonces llamamos a la policía”, recordó el hombre.