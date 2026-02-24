Internacionales

Hombre de 42 años abandonó a su esposa e hijos para vivir como un therian dálmata

Hombre de 42 años dejó a su esposa e hijos para mudarse a México y adoptar públicamente la identidad de un perro dálmata

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA y Hillary Chinchilla Marín

Un hombre argentino de 42 años dejó a su esposa e hijos en su país natal para comenzar una nueva vida en Tulum, México, donde adoptó públicamente la identidad de un therian’ dálmata.

Aunque trabaja como humano en el sector hotelero, en su vida privada se comporta como un perro, consume croquetas y asiste a consultas veterinarias.

LEA MÁS: Therians: qué es este fenómeno y cuándo puede ser una señal de riesgo

El caso se hizo viral tras una serie de videos publicados en TikTok por el creador de contenido Carlos Name (@carlos_name), quien mostró aspectos de la rutina diaria de Pablo. El material superó los 60 millones de visualizaciones y desató un intenso debate en redes sociales.

Vida entre dos identidades

Pablo dejó Argentina para vivir como ‘therian’ dálmata en Tulum.
Pablo dejó Argentina para vivir como ‘therian’ dálmata en Tulum. (captura/Captura)

En las grabaciones, Pablo aparece ladrando, rascándose y evitando el baño, conductas que asocia con su identidad animal. Según se muestra en los videos, su alimentación se basa en croquetas de distintas marcas y sabores, almacenadas en su vivienda.

También acude a controles con un veterinario como parte de su rutina habitual. Dentro de su casa, el ambiente responde a su autoidentificación, incluyendo prácticas como “marcar territorio”, según se expone en el contenido difundido.

No obstante, fuera del hogar mantiene un empleo formal en la recepción de un hotel en Tulum, lo que le permite generar ingresos para cubrir sus gastos. De acuerdo con lo explicado por su cuidadora en los videos, no permanece todo el tiempo caracterizado como perro y sostiene una vida profesional activa.

Además de su salario, recibe aportes mediante una campaña en GoFundMe y donaciones de seguidores, quienes le envían alimento balanceado y accesorios.

LEA MÁS: Chofer de plataforma negó servicio a mujer que aseguraba ser un perro y le dio una poderosa razón

La exposición del caso provocó comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos cuestionan la decisión de abandonar a su familia, otros analizan el fenómeno del therianismo, que ha cobrado visibilidad en plataformas digitales.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
theriandálmataperroArgentinaNotas IALTNotas IALTH
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.