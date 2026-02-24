Hombre de 42 años abandonó a su esposa e hijos para vivir como un therian dálmata

Un hombre argentino de 42 años dejó a su esposa e hijos en su país natal para comenzar una nueva vida en Tulum, México, donde adoptó públicamente la identidad de un ‘therian’ dálmata.

Aunque trabaja como humano en el sector hotelero, en su vida privada se comporta como un perro, consume croquetas y asiste a consultas veterinarias.

El caso se hizo viral tras una serie de videos publicados en TikTok por el creador de contenido Carlos Name (@carlos_name), quien mostró aspectos de la rutina diaria de Pablo. El material superó los 60 millones de visualizaciones y desató un intenso debate en redes sociales.

Vida entre dos identidades

En las grabaciones, Pablo aparece ladrando, rascándose y evitando el baño, conductas que asocia con su identidad animal. Según se muestra en los videos, su alimentación se basa en croquetas de distintas marcas y sabores, almacenadas en su vivienda.

También acude a controles con un veterinario como parte de su rutina habitual. Dentro de su casa, el ambiente responde a su autoidentificación, incluyendo prácticas como “marcar territorio”, según se expone en el contenido difundido.

No obstante, fuera del hogar mantiene un empleo formal en la recepción de un hotel en Tulum, lo que le permite generar ingresos para cubrir sus gastos. De acuerdo con lo explicado por su cuidadora en los videos, no permanece todo el tiempo caracterizado como perro y sostiene una vida profesional activa.

Además de su salario, recibe aportes mediante una campaña en GoFundMe y donaciones de seguidores, quienes le envían alimento balanceado y accesorios.

La exposición del caso provocó comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos cuestionan la decisión de abandonar a su familia, otros analizan el fenómeno del therianismo, que ha cobrado visibilidad en plataformas digitales.

