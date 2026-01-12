Hombre en Pensilvania robaba tumbas y abusaba de cadáveres: Hallan restos humanos en su casa

Numerosos cráneos y huesos fueron encontrados en el vehículo de Jonathan Gerlach tras su detención en el cementerio Mt. Moriah Foto de referencia. (Cortesía)

Un hombre de 34 años, identificado como Jonathan Gerlach, fue arrestado en Pensilvania, Estados Unidos, tras ser acusado de más de 490 cargos relacionados con el robo y profanación de tumbas y mausoleos en todo el estado.

La detención, que ocurrió el martes 6 de enero en el cementerio Mt. Moriah, en Yeadon, dejó a las autoridades horrorizadas por el macabro hallazgo.

De acuerdo con el fiscal del distrito del condado de Delaware, Tanner Rouse, Gerlach fue capturado tras ser observado en el cementerio, donde se encontraba con una bolsa, una palanca y otros objetos sospechosos. Al inspeccionar su vehículo, los detectives descubrieron “numerosos huesos y cráneos” en el asiento trasero del automóvil. Fue entonces cuando Gerlach admitió haber robado al menos 30 conjuntos de restos humanos de tumbas en varias localidades.

Según People en Español en la casa del detenido, en Ephrata, se llevó a cabo un registro que reveló aún más detalles escalofriantes: más de 100 conjuntos completos o parciales de restos humanos y esqueléticos. Entre los huesos recuperados, se hallaron restos de bebés de apenas meses de nacidos, así como cuerpos que databan de hasta 200 años atrás. Incluso, uno de los restos recuperados aún poseía un marcapasos adherido al cuerpo, según las autoridades.

Rouse, quien describió la escena como “una película de terror hecha realidad”, detalló que Gerlach enfrenta un total de 496 cargos, que incluyen 100 cargos por abuso de cadáveres, 100 cargos por robo ilegal, 100 cargos por recibir propiedad robada y otros delitos relacionados, como la profanación de monumentos públicos y lugares históricos de enterramiento. Además, se le imputaron cargos de allanamiento y de daño criminal.

La investigación continúa, y las autoridades están rastreando un grupo de Facebook vinculado a Gerlach, denominado “Human Bones and Skull Selling Group”, en el que el detenido aparentemente compartía e intercambiaba los restos robados.

Gerlach permanece detenido con una fianza de un millón de dólares (poco más de 497 millones de colones). Se espera que la audiencia preliminar tenga lugar el 20 de enero, y las autoridades no descartan que puedan surgir más cargos a medida que avanza la investigación.

Este caso ha conmocionado a la comunidad local, que nunca imaginó que algo tan macabro pudiera suceder en su propio vecindario. La investigación sigue abierta y las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para esclarecer si hay más víctimas involucradas en este espeluznante crimen.