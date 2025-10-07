Hombre ganó la lotería, se fue de fiesta y terminó hospitalizado

El ganador de la lotería británica terminó hospitalizado por una embolia pulmonar. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Adam Lopez, de 39 años, residente en Mattishall, cerca de Norwich (Reino Unido), se convirtió en millonario al ganar £1.000.000 (más de 676 millones de colones, poco más de un millón de dólares.) en una tarjeta rasca y gana de la lotería. Pasó de tener £12,40 (más de 8 mil colones) en su cuenta a disfrutar de una fortuna inesperada.

Según informó la BBC, el boleto ganador fue comprado en una tienda de la esquina en Hellesdon, y en cuestión de días, su vida cambió por completo.

Tres meses de fiesta tras ganar la lotería

Lopez confesó que los tres meses posteriores al premio fueron de excesos. “Estuve de fiesta, quemando la vela por ambos extremos”, declaró. Su nueva vida, llena de celebraciones, acabó afectando su salud.

El 10 de septiembre, una embolia pulmonar bilateral lo obligó a ser trasladado en ambulancia al hospital. “Sabía que iba a terminar mal, y casi fue de la peor manera”, reconoció.

El precio de abandonar la rutina

Tras ganar la lotería, Adam decidió renunciar a su empleo como conductor de montacargas, lo que marcó el inicio de su descontrol. “Perdí la estructura de mi vida y de mi día a día”, admitió.

Estuvo más de ocho días hospitalizado en el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich, donde vivió lo que llamó “una enorme llamada de atención”. “Cuando estás en la parte trasera de una ambulancia, el dinero deja de importar”, dijo.

Una nueva oportunidad después del susto

Adam Lopez ganó la lotería y lo celebró con tres meses de fiesta. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Durante su recuperación, Adam agradeció al personal médico, a quienes describió como “ángeles”. Hoy, su prioridad es cuidar su salud y reconstruir su vida. Planea dedicar los próximos meses a recuperar su bienestar físico y emocional.

Su historia se ha vuelto viral en el Reino Unido como un recordatorio de que ganar la lotería no siempre garantiza felicidad. “Fue una lección dura, pero necesaria”, concluyó.

¿Qué es una embolia pulmonar?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la embolia pulmonar ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones, impidiendo el flujo de oxígeno. Entre los síntomas están la falta de aire, dolor en el pecho y desmayos. Ante señales similares, se recomienda buscar atención médica inmediata.

