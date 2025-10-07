Internacionales

Hombre ganó la lotería, se fue de fiesta y terminó hospitalizado

La vida de Adam Lopez cambió con un billete de lotería. Pasó de la suerte al susto: gastó su fortuna en fiestas y terminó hospitalizado por una grave complicación médica

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Adam Lopez ganó un millón de libras en la lotería del Reino Unido, pero los excesos lo llevaron a una emergencia médica. Su historia es una advertencia sobre los riesgos de perder el control tras un golpe de suerte.
El ganador de la lotería británica terminó hospitalizado por una embolia pulmonar. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Adam Lopez, de 39 años, residente en Mattishall, cerca de Norwich (Reino Unido), se convirtió en millonario al ganar £1.000.000 (más de 676 millones de colones, poco más de un millón de dólares.) en una tarjeta rasca y gana de la lotería. Pasó de tener £12,40 (más de 8 mil colones) en su cuenta a disfrutar de una fortuna inesperada.

Según informó la BBC, el boleto ganador fue comprado en una tienda de la esquina en Hellesdon, y en cuestión de días, su vida cambió por completo.

LEA MÁS: Reconocida influencer surcoreana fue brutalmente asesinada por un seguidor que ocultaba una doble vida

Tres meses de fiesta tras ganar la lotería

Lopez confesó que los tres meses posteriores al premio fueron de excesos. “Estuve de fiesta, quemando la vela por ambos extremos”, declaró. Su nueva vida, llena de celebraciones, acabó afectando su salud.

El 10 de septiembre, una embolia pulmonar bilateral lo obligó a ser trasladado en ambulancia al hospital. “Sabía que iba a terminar mal, y casi fue de la peor manera”, reconoció.

El precio de abandonar la rutina

Tras ganar la lotería, Adam decidió renunciar a su empleo como conductor de montacargas, lo que marcó el inicio de su descontrol. “Perdí la estructura de mi vida y de mi día a día”, admitió.

Estuvo más de ocho días hospitalizado en el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich, donde vivió lo que llamó “una enorme llamada de atención”. “Cuando estás en la parte trasera de una ambulancia, el dinero deja de importar”, dijo.

Una nueva oportunidad después del susto

Adam Lopez ganó un millón de libras en la lotería del Reino Unido, pero los excesos lo llevaron a una emergencia médica. Su historia es una advertencia sobre los riesgos de perder el control tras un golpe de suerte.
Adam Lopez ganó la lotería y lo celebró con tres meses de fiesta. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Durante su recuperación, Adam agradeció al personal médico, a quienes describió como “ángeles”. Hoy, su prioridad es cuidar su salud y reconstruir su vida. Planea dedicar los próximos meses a recuperar su bienestar físico y emocional.

Su historia se ha vuelto viral en el Reino Unido como un recordatorio de que ganar la lotería no siempre garantiza felicidad. “Fue una lección dura, pero necesaria”, concluyó.

LEA MÁS: Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadores del sorteo de este domingo

¿Qué es una embolia pulmonar?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la embolia pulmonar ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones, impidiendo el flujo de oxígeno. Entre los síntomas están la falta de aire, dolor en el pecho y desmayos. Ante señales similares, se recomienda buscar atención médica inmediata.

*Nota con ayuda de IA.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
LoteríaGanador de loteríadineroReino UnidoNota IALTHNota IALT
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.