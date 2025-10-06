Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadores del sorteo de este domingo 05 de octubre

El sorteo extraordinario de lotería del Día de la Madre se llevó a cabo a las 7:30 p. m. de este domingo. (Tomada de YouTube/Captura de pantalla)

Hace pocos minutos la Junta de Protección Social realizó el sorteo ordinario N.º4.870 de la Lotería Nacional, donde más de uno salió ganador.

Para este, como cada sorteo ordinario, hubo 100 premios de distintas cantidades, pero todos los ojos estuvieron puestos en los tres de mayor importancia.

El primer premio fue de ¢175 millones por entero para el número 85 con la serie 371

con la El segundo premio entregó ¢30 millones por entero para el número 88 con la serie 869

con la El tercer premio entregó ¢14 millones por entero para el número 80 con la serie 859

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.