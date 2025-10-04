Estos son los números ganadores de los Chances de este viernes 3 de octubre

La JPS anunció el viernes 3 de octubre los números ganadores del sorteo de Chances. Imagen ilustrativa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) reveló los números ganadores del sorteo de Chances que se realizó este viernes 3 de octubre.

Estas son las combinaciones que salieron de las tómbolas:

Premio mayor: 72, serie 913.

72, serie 913. Segundo premio: 41, serie 402.

41, serie 402. Tercer premio: 25, serie 268.

Así que si usted compró un pedacito y obtuvo alguno de estos números y series, reclame el premio. Puede hacerlo en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le depositen el dinero.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

El premio mayor estaba en ¢240 millones, es decir, ¢120 millones en 2 emisiones.

El segundo premio tenía un valor de ¢37 millones por emisión y el tercero ¢9 millones por emisión.

Si usted ganó algún número en el sorteo de Chances de este viernes 3 de octubre, reclámelo en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica. Foto: Mayela López (Mayela López)

La JPS jugará el sorteo de la Lotería este domingo 5 de octubre a las 7:30 p.m. El premio mayor está en ¢350 millones, es decir, ¢175 millones por emisión, así que aproveche a comprar un pedacito y pruebe su suerte en el próximo juego.

Esto pasó con el Acumulado

El premio del Acumulado, que para este sorteo estaba en 445 millones de colones, no resultó favorecido este viernes.

La bolita que salió premió con 2 millones de colones la combinación del número 03 con la serie 635.