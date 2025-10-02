De barrio La Cruz a Hong Kong: muralista tica participará en importante festival mundial

De barrio La Cruz a Hong Kong: muralista tica, Diana Morales, llevará los confites más dulces del país a un festival mundial. (Cortesía/Cortesía)

Las paredes de San José la vieron crecer y ahora las de Hong Kong serán su próximo lienzo.

Diana Gabriela Morales Soto, vecina de barrio La Cruz y conocida en el mundo artístico como “Ravs”, tiene apenas 24 años y ya se prepara para representar a Costa Rica en uno de los festivales de muralismo más importantes del planeta: Meeting of Styles (Encuentro de Estilos).

Arte de la tica muralista que irá a Hong Kong

Su historia es tan urbana como humana. Ravs no viene de una familia ligada al arte: su mamá es mesera, su papá ingeniero industrial y sus dos hermanos se dedican a la docencia.

Así inicia el mural en una pared en un edificio josefino, siguen los colores. (Cortesía/Cortesía)

En su casa nunca hubo pinceles ni paredes con grafiti, pero ella sentía que el color le corría por las venas. Desde niña pintaba cualquier espacio en blanco, ya fueran techos, pupitres o libretas. En el colegio se metía en todos los festivales de artes posibles, convencida de que su camino iba por esa dirección.

Ravs le pone bonito a la pintada para lograr el concepto. (Cortesía/Cortesía)

En el muralismo comenzó casi por casualidad, en plena pandemia del 2021. Mientras el mundo estaba encerrado, la artista Laura Chevez organizaba un mural comunitario en barrio Escalante y Diana decidió acercarse sin conocerla.

Obra de arte terminada con la naturaleza tica como tema. (Cortesía/Cortesía)

Gran apoyo

Aquella decisión marcaría su vida: “Yo venía saliendo de una enfermedad y cuando Laura me vio notó que tenía talento. Me ofreció seguir yendo, me presentó a otros muralistas y desde entonces no he parado”, recuerda con gratitud.

Desde ese momento su vida se llenó de paredes que hablaban. Pintó un mural en Siquirres con el INAMU, colaboró con Sebastián Ayala en el Colegio Nuestra Señora de Desamparados, dejó su huella en el Hogar de Ancianos de Guadalupe y ha embellecido las calles josefinas con cajas de luz del ICE y macetas que ahora florecen bajo su pincel. Hasta hoy ya suma cuatro murales propios y ha colaborado en, al menos, diez proyectos más.

Una caja de teléfonos del ICE en el Paseo de los Estudiantes en San José antes de que la artista la pintara. Al puro frente de Acueductos y Alcantarillados. (Cortesía/Cortesía)

Pero lo que viene supera cualquier sueño: del 11 al 17 de noviembre estará en Lai Chi Kok, Hong Kong, formando parte del festival internacional Meeting of Styles, un encuentro que nació en Alemania y que este 2025 llega por primera vez a esa ciudad asiática.

Tocó y le abrieron

Ravs no fue invitada por contactos ni padrinos; ella misma buscó el espacio, envió por correo electrónico sus dibujos sin que nadie la recomendara y sin conocer una sola persona de la organización y, para su sorpresa, fue seleccionada.

“Yo no esperaba que me aceptaran, pero sabía que debía intentarlo. Es un festival donde se unen artistas de todo el mundo, cada uno con estilos distintos, y la idea es demostrar que el arte tiene muchas visiones”, comenta con emoción.

La noticia la recibió en su barrio, rodeada de su familia, y admite que lloró de alegría: “Sentí que todo el esfuerzo y las madrugadas pintando al sol o bajo lluvia valieron la pena”.

Con gran pasión y el verde de color principal, la caja telefónica va agarrando otra cara. (Cortesía/Cortesía)

El mural que llevará a Hong Kong no podía ser más tico: confites tradicionales. Guayabitas, Tapitas, melcochas de coco y esos dulces que solo se encuentran en Costa Rica serán los protagonistas.

Aquí el final de la obra de la tica con la caja de teléfonos del ICE. (Cortesía/Cortesía)

“Son sabores únicos, que representan nuestra cultura. Allá nadie los conoce, así que quiero mostrar ese pedacito de país en un lugar tan lejano”, explica.

La pared ya está lista: estará dentro de un centro comercial muy concurrido, donde miles de personas verán cada día un fragmento de identidad costarricense en tonos brillantes.

Podemos ayudarla

El viaje implica un reto económico. Diana todavía necesita plata para cubrir los gastos y cualquier persona que quiera apoyarla puede hacerlo al SINPE Móvil 8502-9300.

La tica concentrada pintando un mural en Chile en el 2023 junto a la artista chilena Dana Mizq. (Cortesía/Cortesía)

“Es un esfuerzo grande, pero vale la pena. Necesitamos que más artistas costarricenses estén en escenarios mundiales, porque talento sobra en este país”, afirma con convicción.

Meeting of Styles no es solo un festival, es un movimiento global que combina muralismo, grafiti, talleres, batallas de arte urbano y música. La ciudad entera se convierte en una galería viva, y este año una costarricense dejará su huella allí.

De pintar en las calles josefinas a brillar en las luces de Asia, Ravs demuestra que los sueños, con esfuerzo y color, pueden llevarnos tan lejos como el corazón lo permita.

Esta es la obra finalizada en Chile, se llama "Mamá Quilla". (Cortesía/Cortesía)

Su mural será un recordatorio de que Costa Rica cabe en un confite, y que el arte urbano también es una forma de contar quiénes somos.