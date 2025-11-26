Hombre se disfrazó de su madre muerta durante tres años para cobrar su pensión

Un caso tan increíble como escalofriante sacudió esta semana a la comunidad de Borgo Virgilio, en el norte de Italia, luego de la detención de un hombre de 57 años que, durante casi tres años, se disfrazó de su propia madre muerta para seguir cobrando su pensión.

El hombre, enfermero de profesión, mantenía en su casa el cuerpo momificado de su madre, una mujer de 82 años, fallecida en 2022. Las autoridades sospechan que él mismo habría ocultado la muerte, no informando al registro civil y siguió cobrando su jubilación durante todo ese tiempo.

Italiano cobraba la pensión de su mamá muerta (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Descubierto al intentar renovar la cédula

El engaño quedó al descubierto el pasado 11 de noviembre, cuando el sujeto se presentó en el ayuntamiento local vestido como su madre. Llevaba peluca, maquillaje, ropa femenina, uñas pintadas y hasta accesorios para simular la apariencia de la anciana, con el fin de renovar el carné de identidad de la mujer.

Los funcionarios que atendían el trámite detectaron rápidamente inconsistencias: voz masculina, movimientos poco naturales y evidente desproporción física. De inmediato dieron aviso a las autoridades, que lo detuvieron tras una breve investigación.

LEA MÁS: Joven encontró por casualidad a su padre en un supermercado tras buscarlo por años

El macabro hallazgo en la vivienda

Con una orden judicial, la policía ingresó a la casa del hombre y encontró el cadáver momificado de la mujer en una habitación, cuidadosamente acomodado para que el olor y la descomposición no alertaran a los vecinos.

Las autoridades sospechan que la muerte no fue violenta, seguramente fue natural, pero deberán determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió y si el hijo tuvo algún grado de responsabilidad en el fallecimiento o solo en la ocultación del cuerpo.

Un fraude de más de 50 mil euros

Durante el tiempo que mantuvo la farsa, el hombre habría cobrado cerca de 53.000 euros (unos 30 millones de colones), entre pensión mensual y otros ingresos familiares derivados de bienes inmuebles. El caso conmocionó a la población y también encendió alertas sobre posibles fallos en los controles del sistema de seguridad social italiano.

LEA MÁS: Hombre fue apuñalado en el metro de Nueva York por pedir que bajaran el volumen una llamada telefónica

El hombre fue detenido por la Policía italiana y enfrenta varios cargos. (ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE/AFP)

El hombre ahora enfrenta varios delitos: Suplantación de identidad, estafa al sistema de pensiones, falsedad documental y ocultamiento de cadáver.

Mientras tanto, el cadáver de la mujer fue trasladado para análisis forenses y estudios adicionales.

Una escena difícil de creer

Aunque los fraudes por cobrar pensiones de personas fallecidas no son nuevos en Europa, este caso destaca por el nivel de planificación y por la insólita decisión del hombre de caracterizarse como su propia madre y presentarse personalmente a renovar documentos oficiales.

La comunidad de Borgo Virgilio, un pequeño municipio de la provincia de Mantua, reaccionó con consternación ante la noticia. Vecinos declararon sentirse sorprendidos, pues nunca sospecharon algo tan extremo pese a que hacía meses que la mujer no era vista fuera de su hogar.

Tema de fondo: la presión económica

El caso también reavivó el debate en Italia sobre la crisis del sistema de pensiones y las dificultades económicas de muchas familias, especialmente en zonas rurales, donde este tipo de fraude ha ocurrido antes.

Expertos señalan que, aunque la necesidad económica puede ser un factor, situaciones como esta ponen en evidencia una vulneración grave de la ética, la legalidad y la relación de respeto entre un hijo y su propia madre.

LEA MÁS: Hermana del hombre que murió tras hacerse un implante dental dio un mensaje desgarrador

Las autoridades seguirán investigando

El detenido permanece bajo custodia policial mientras avanzan las diligencias. La fiscalía deberá determinar si actuó solo, cuánto tiempo llevaba planificando la estafa y si hubo irregularidades adicionales relacionadas con la muerte de su madre.

El caso ha generado titulares en Italia y en varios países debido a lo insólito de la situación y a la escena casi teatral del momento en que el hombre, caracterizado como la anciana, intentó engañar a los funcionarios públicos.

*Nota realizada con ayuda de la Inteligencia Artificial, con información de El Tiempo de Colombia y revisada por un editor.