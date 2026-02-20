Hombre tiró a la basura barras de oro valoradas en millones y se dio cuenta del error un día después

Una situación poco común ha captado la atención internacional luego de que un italiano de 57 años arrojara a la basura, de forma accidental, 20 barras de oro.

El valor del material asciende a 140.000 dólares (unos 67 millones de colones), según reportó el medio People en Español.

El caso se viralizó rápidamente por lo inusual del descuido y el monto involucrado.

El hombre tiró 20 lingotes de oro a la basura. (Canva/Canva)

Investigación permitió recuperar el oro

De acuerdo con los reportes internacionales, el hombre, cuya identidad no fue revelada, colocó los lingotes dentro de un contenedor de residuos.

El error fue descubierto por el hombre hasta el día siguiente y acudió ante las autoridades para denunciar lo ocurrido.

La policía inició una investigación apoyada en cámaras de seguridad, logrando localizar la caja en la que se encontraban las barras.

Aunque la caja estaba deteriorada, el oro fue recuperado y posteriormente devuelto a su dueño.