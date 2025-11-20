INCREÍBLE: “Milagrosa” pastilla logra perder 10% del peso, ¿cuándo sale al mercado?

Un estudio publicado en la revista médica The Lancet señaló que una nueva pastilla para adelgazar permitiría reducir alrededor del 10% del peso corporal en un periodo cercano a los 18 meses. El hallazgo podría abrir la puerta a tratamientos más accesibles para millones de personas que viven con obesidad en todo el mundo.

Nueva píldora para adelgazar promete opciones más accesibles para tratar la obesidad (imagen creada con IA). (Gemini /Gemini)

Un tratamiento más simple que los actuales GLP-1

Los medicamentos basados en GLP-1, como Ozempic o Mounjaro, han transformado el abordaje del sobrepeso, pero sus versiones inyectables requieren refrigeración, aplicación frecuente y representan un alto costo para pacientes y sistemas de salud. La farmacéutica Eli Lilly desarrolló orforglipron como una alternativa oral que busca mantener los efectos conocidos de esta familia de fármacos.

Resultados del ensayo clínico

Más de 1.500 adultos con obesidad y diabetes tipo 2 participaron en el ensayo. Las personas que recibieron 36 miligramos diarios registraron una pérdida aproximada del 10% de su peso a lo largo de 72 semanas, muy por encima del grupo placebo, que mostró una reducción del 2%. Investigaciones previas también registraron descensos de hasta 12% en personas sin diabetes.

Comparación con los tratamientos actuales

A pesar de los resultados favorables, la pérdida de peso sigue siendo menor respecto a la obtenida con la inyección semanal de Mounjaro, que llega al 22%. Los efectos secundarios de orforglipron fueron similares a los ya conocidos para los tratamientos de GLP-1, incluyendo náuseas, vómitos y malestar gastrointestinal, especialmente en dosis elevadas.

Ensayo clínico con fármacos GLP-1 muestra avances en tratamientos contra la obesidad (imagen creada con IA). (Gemini /Gemini)

Disponibilidad y costos proyectados

Si la FDA aprueba la nueva píldora, podría estar disponible en 2026. La autora principal del estudio, Deborah Horn, afirmó que “debería estar disponible en 2026 a un costo significativamente menor en comparación con los inyectables actuales”.

Hoy, estos medicamentos superan los mil dólares al mes en Estados Unidos. Expertos han solicitado versiones genéricas para ampliar el acceso en países de bajos ingresos, donde las enfermedades vinculadas al sobrepeso causan millones de muertes anuales.

