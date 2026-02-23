Internacionales

Influencer de 27 años y mamá de dos hijas muere 18 días después de una cirugía plástica

La joven tenía miles de seguidores en redes sociales y ahora las autoridades investigan la causa de su muerte

Por Redacción LT

Una fuerte conmoción vive la comunidad digital luego de que la influencer brasileña Bianca Dias, de 27 años y madre de dos hijas, falleciera tras sufrir complicaciones luego de haberse sometido a una cirugía estética, según confirmaron familiares y allegados.

El hecho ocurrió 18 días después de la intervención, cuya naturaleza no ha sido revelada oficialmente. Familiares indicaron que la joven presentó dificultad para respirar mientras se recuperaba en una casa en Guarujá, cerca de São Paulo. Posteriormente fue trasladada al hospital, donde falleció.

Bianca Dias
La familia de la influencer Bianca Dias confirmó la noticia. (Instagram/instagram)

Causa de la muerte y reacciones familiares

De acuerdo con declaraciones publicadas en redes sociales por su sobrina, la causa de la muerte fue una embolia pulmonar, una complicación que puede estar relacionada con procedimientos quirúrgicos extensos.

La familia informó que entendieron la gravedad del cuadro cuando comenzó la dificultad respiratoria. Ante la repentina partida, allegados y seguidores han enviado mensajes de cariño y condolencias en redes sociales.

Bianca Dias
Se desconoce la cirugía estética a la que se sometió Bianca Dias. (Instagram/instagram)

Quién era Bianca Dias

Bianca acumulaba cerca de 60.000 seguidores en plataformas digitales, donde compartía su vida cotidiana, estilo, viajes y reflexiones personales. Aunque su perfil público mostraba su lado como creadora de contenido, en lo personal era madre de dos niñas, Beatriz y Lavínia.

Tras su fallecimiento, amigos cercanos han destacado su energía y cercanía, y la familia agradeció las muestras de apoyo, solicitando oraciones por su recuerdo.

Investigación abierta

Autoridades locales confirmaron la apertura de una investigación para esclarecer los detalles del caso, incluido el procedimiento al que fue sometida y cualquier posible vínculo con las complicaciones que llevaron a su muerte.

*Esta nota fue realizada con IA, con información de El Tiempo de Colombia,

InfluencerBrasilcirugía estéticamuerte
Redacción

Redacción LT

Las notas con la firma "Redacción LT" son meticulosamente elaboradas por talentosos miembros de nuestro equipo editorial, bajo la atenta supervisión del editor de la sección correspondiente.

