Joven murió en un gimnasio mientras hacía un ejercicio muy común

Un joven de aproximadamente 27 años murió esta semana tras sufrir un colapso repentino mientras utilizaba una caminadora en un gimnasio de Bogotá, Colombia, la cadena Fitness24Seven, que tiene más de 217 sedes dentro y fuera de ese país.

Intentos de reanimación y críticas

De acuerdo con Infobae, el personal del establecimiento intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin éxito, mientras se solicitaba asistencia médica. Al lugar acudieron tres ambulancias, pero finalmente fue declarado fallecido en el sitio.

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Este hecho recuerda la muerte de Juan Sebastián Anzola, ocurrida en febrero en un gimnasio, de otra cadena, en la misma ciudad, también vinculada a un paro cardiorrespiratorio.

Joven falleció tras colapso en gimnasio Fitness24Seven en Bogotá. (Fines ilustrativos) (Shutterstock/Shutterstock)

Riesgos asociados a suplementos

Especialistas en cardiología deportiva advierten que el consumo sin control de suplementos, cafeína y bebidas energizantes puede representar un riesgo significativo. Según la Federación Argentina de Cardiología, estas sustancias pueden provocar taquicardia, hipertensión, arritmias e incluso muerte súbita.

“El corazón no entiende de atajos”, señalan los expertos en una publicación de la mencionada Federación, quienes insisten en que estos productos deben ser indicados únicamente bajo supervisión médica tras una evaluación adecuada.

Señales de alerta durante el ejercicio

La muerte súbita en personas jóvenes, aunque poco frecuente, puede estar relacionada con condiciones cardíacas no diagnosticadas. Entre los síntomas de alerta destacan el dolor en el pecho, falta de aire, mareos, palpitaciones irregulares o desmayos.

Es importante que cualquier colapso repentino durante el ejercicio debe tratarse como un posible paro cardíaco y atenderse de inmediato.

Especialistas recomiendan gimnasios con protocolos de emergencia y DEA. (Jasminko Ibrakovic antoniodiaz Kenneth Arrieta Alfaro Drazen Zigic Freebird7977 shutterstock/Shutterstock)

Es recomendable realizar un chequeo médico previo antes de iniciar rutinas de alta intensidad. Además, enfatizan la necesidad de que los gimnasios sean espacios cardioprotegidos, con personal capacitado en RCP y acceso a un desfibrilador externo automático (DEA).

Estudios médicos indican que aplicar RCP y utilizar un DEA dentro de los primeros minutos tras un colapso puede aumentar significativamente las probabilidades de supervivencia.