Joven pasó de vender dulces en la calle a convertirse en uno de los mejores profesores del mundo

La educación cambió su vida cuando todo parecía perdido y hoy lo coloca entre los 10 mejores profesores del mundo. Joshue Castellanos, docente colombiano de 28 años, fue seleccionado como finalista del Global Teacher Prize, el reconocimiento internacional más importante a la labor educativa, tras impactar a miles de jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad.

Castellanos, nacido en Bogotá y criado en la región Caribe, enfrentó una infancia marcada por la pobreza extrema, la muerte de su padre y la responsabilidad de sostener a su familia desde muy joven, vendiendo dulces en la calle sin abandonar sus estudios.

Joshue Castellanos fue seleccionado entre los 10 mejores profesores del mundo. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

La educación como salvavidas

A los 13 años, la vida le impuso retos que para muchos habrían sido definitivos. Sin embargo, una beca universitaria le permitió estudiar Negocios Internacionales en la Universidad del Norte, experiencia que marcó un punto de quiebre y lo llevó a dedicar su vida a abrir oportunidades educativas para otros jóvenes.

Desde 2017, ha impactado directamente a más de 45.000 estudiantes mediante mentorías, charlas y acompañamiento académico, y de forma indirecta a más de 300.000 jóvenes a través de plataformas educativas gratuitas.

Tecnología y educación para cerrar brechas

Durante la pandemia, Castellanos creó PreICFESApp, una plataforma digital gratuita que prepara a estudiantes de 13 a 17 años para las pruebas Saber 11, combinando contenido académico con orientación vocacional y apoyo socioemocional.

Además, fundó la Fundación Alcanza una Beca, que ha otorgado más de 700 becas, donado libros y articulado alianzas con universidades e instituciones técnicas para garantizar acceso real a la educación superior.

Un modelo que cruza fronteras

El docente ha impactado a más de 300.000 jóvenes mediante proyectos educativos gratuitos. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

El impacto de su trabajo ya trasciende Colombia. Su modelo educativo comenzó a replicarse en la India, tras recibir en 2024 el Premio Internacional We Are Together, en la categoría de equidad de oportunidades y justicia social.

La organización del Global Teacher Prize destacó que su enfoque integra aprendizaje activo, tecnología, liderazgo y ciudadanía global, demostrando que la educación puede romper ciclos de pobreza y transformar comunidades enteras.

Un llamado a no dejar talentos atrás

La educación cambió su vida tras una infancia marcada por la pobreza extrema. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Castellanos insiste en que la educación debe adaptarse a las realidades locales y llegar a zonas rurales y marginadas, donde muchos jóvenes abandonan sus estudios por falta de oportunidades. Para él, la educación no debe ser vista como un privilegio, sino como un derecho accesible.

