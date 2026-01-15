Internacionales

Joven pasó de vender dulces en la calle a convertirse en uno de los mejores profesores del mundo

Joshue Castellanos, profesor colombiano de 28 años, fue seleccionado entre los 10 mejores docentes del mundo por su impacto educativo en comunidades vulnerables

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA

La educación cambió su vida cuando todo parecía perdido y hoy lo coloca entre los 10 mejores profesores del mundo. Joshue Castellanos, docente colombiano de 28 años, fue seleccionado como finalista del Global Teacher Prize, el reconocimiento internacional más importante a la labor educativa, tras impactar a miles de jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad.

LEA MÁS: Luto total en la familia real: Muere el mayor apoyo de la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela

Castellanos, nacido en Bogotá y criado en la región Caribe, enfrentó una infancia marcada por la pobreza extrema, la muerte de su padre y la responsabilidad de sostener a su familia desde muy joven, vendiendo dulces en la calle sin abandonar sus estudios.

Joshue Castellanos fue seleccionado entre los 10 mejores profesores del mundo.
Joshue Castellanos fue seleccionado entre los 10 mejores profesores del mundo. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

La educación como salvavidas

A los 13 años, la vida le impuso retos que para muchos habrían sido definitivos. Sin embargo, una beca universitaria le permitió estudiar Negocios Internacionales en la Universidad del Norte, experiencia que marcó un punto de quiebre y lo llevó a dedicar su vida a abrir oportunidades educativas para otros jóvenes.

Desde 2017, ha impactado directamente a más de 45.000 estudiantes mediante mentorías, charlas y acompañamiento académico, y de forma indirecta a más de 300.000 jóvenes a través de plataformas educativas gratuitas.

Tecnología y educación para cerrar brechas

Durante la pandemia, Castellanos creó PreICFESApp, una plataforma digital gratuita que prepara a estudiantes de 13 a 17 años para las pruebas Saber 11, combinando contenido académico con orientación vocacional y apoyo socioemocional.

Además, fundó la Fundación Alcanza una Beca, que ha otorgado más de 700 becas, donado libros y articulado alianzas con universidades e instituciones técnicas para garantizar acceso real a la educación superior.

Un modelo que cruza fronteras

Joshue Castellanos fue seleccionado entre los 10 mejores profesores del mundo.
El docente ha impactado a más de 300.000 jóvenes mediante proyectos educativos gratuitos. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

El impacto de su trabajo ya trasciende Colombia. Su modelo educativo comenzó a replicarse en la India, tras recibir en 2024 el Premio Internacional We Are Together, en la categoría de equidad de oportunidades y justicia social.

LEA MÁS: Hermetismo total en la NASA: El misterioso problema de salud que trae de emergencia a 4 astronautas del espacio

La organización del Global Teacher Prize destacó que su enfoque integra aprendizaje activo, tecnología, liderazgo y ciudadanía global, demostrando que la educación puede romper ciclos de pobreza y transformar comunidades enteras.

Un llamado a no dejar talentos atrás

Joshue Castellanos fue seleccionado entre los 10 mejores profesores del mundo.
La educación cambió su vida tras una infancia marcada por la pobreza extrema. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Castellanos insiste en que la educación debe adaptarse a las realidades locales y llegar a zonas rurales y marginadas, donde muchos jóvenes abandonan sus estudios por falta de oportunidades. Para él, la educación no debe ser vista como un privilegio, sino como un derecho accesible.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Joshe CastellanosProfesorColombiaJovenGlobal Teacher PrizeNotas IALTNotas IALTH
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.