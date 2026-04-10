¿La calvicie podría desaparecer? Hallan molécula que reactiva el crecimiento del cabello

La caída del pelo es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, tanto hombres como mujeres.

Según datos de la plataforma Medihair, la genética es la principal culpable del problema, especialmente en la famosa calvicie de patrón masculino, que puede afectar hasta al 95% de quienes empiezan a perder cabello. Pero no todo es herencia: el estrés, la mala alimentación y algunas enfermedades también pasan factura.

El estrés, la mala alimentación y algunas enfermedades provocan la caída del cabello.

En Europa el tema es muy fuerte. Países como España, Italia y Francia lideran el ranking de calvicie masculina, con cifras que superan el 44%.

Más allá de lo estético, perder el pelo golpea la autoestima de muchos, que entran en una carrera contra el tiempo buscando frenar la caída, incluso probando productos “milagrosos” que muchas veces no cumplen.

De hecho, en los años 80, en Estados Unidos tuvieron que prohibir varios de esos tratamientos engañosos que prometían curas falsas.

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Una luz de esperanza

Ahora sí, vienen noticias que ilusionan.

Científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) identificaron una molécula llamada PP405 que podría cambiar las reglas del juego.

En pruebas con personas, quienes usaron un gel con esta sustancia durante cuatro semanas lograron resultados interesantes: un 31% de los hombres con mayor pérdida de cabello tuvo un aumento de más del 20% en la densidad capilar en apenas ocho semanas. En el grupo placebo (Sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable en el enfermo, si este la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción), nadie vio mejoras.

Caída del cabello (Shutterstock/Shutterstock)

Pero eso no es todo. También se detectó crecimiento de pelo nuevo en zonas donde antes no había nada, lo que abre la puerta a una posible regeneración capilar.

Los expertos detrás del estudio son claros: esto no será una solución mágica para todos, pero los resultados iniciales son prometedores y ya vienen estudios más grandes en camino.

Calma, no es un milagro todavía

Eso sí, los especialistas piden no emocionarse de más.

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El dermatólogo Pedro Barbosa explica que, aunque los resultados son buenos, todavía falta confirmar su efectividad a largo plazo. Además, el pelo no responde de la noche a la mañana.

“Cualquier cambio real se empieza a ver entre 3 y 6 meses, así que la paciencia es clave”, señala.

Una ventaja importante es que este tratamiento sería tópico (en gel), lo que podría reducir efectos secundarios frente a pastillas.

Científicos identificaron el mecanismo que vincula estrés agudo con daño folicular e inflamación que causa pérdida de cabello. (Canva/Canva)

No todo tiene solución

Aquí viene la parte dura: cuando la calvicie está muy avanzada, no hay nada que hacer.

Según el experto, llega un punto en que el folículo se daña tanto que queda como cicatriz y ya no puede producir pelo.

Eso sí, en casos menos severos, especialmente cuando no hay cicatriz en el cuero cabelludo, sí hay posibilidad de recuperar el cabello.

Por eso, los médicos recomiendan siempre acudir a un dermatólogo y no automedicarse.