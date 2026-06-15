¿Le pasa? Más de la mitad de los latinoamericanos evita ir al baño en casas ajenas

¿Alguna vez ha estado de visita en una casa y, aunque tiene ganas de ir al baño, prefiere aguantarse? Pues resulta que no está solo.

Un estudio realizado por Savanta reveló que el 55% de los latinoamericanos evita usar el baño en casas ajenas porque siente vergüenza o incomodidad.

Aunque ir al baño es una necesidad completamente natural, para muchas personas sigue siendo un tema rodeado de tabúes. De hecho, los expertos consideran que es momento de dejar atrás esas ideas y entender que nadie debería sentirse avergonzado por algo que forma parte del funcionamiento normal del cuerpo.

La investigación encontró que el 64% de los consultados cree que ir al baño es un proceso natural (Gemini/Gemini)

La investigación encontró que el 64% de los consultados cree que ir al baño es un proceso natural que no debería generar pena ni convertirse en un tema incómodo. Sin embargo, la realidad demuestra otra cosa.

Por ejemplo, casi la mitad de los encuestados (49%) admitió sentir vergüenza al hacer sus necesidades en un baño público, mientras que un 44% aseguró haberse sentido incómodo usando el servicio sanitario en la casa de amigos.

La situación también se presenta en otros lugares. Un 29% confesó que evita usar el baño en la oficina por pena, mientras que un 26% dijo haberse sentido avergonzado cuando tuvo que hacerlo en el trabajo.

Ni siquiera las parejas se salvan de este fenómeno. El estudio señala que el 43% de las personas ha sentido incomodidad al usar el baño en casa de su compañero o compañera sentimental.

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Aguantarse puede salir caro

Más allá de la vergüenza, los especialistas advierten que ignorar las señales del cuerpo puede traer consecuencias para la salud.

Según los expertos, no es recomendable pasar más de tres o cuatro horas sin ir al baño cuando el organismo lo necesita.

En el caso de la orina, aguantar constantemente puede debilitar los músculos pélvicos, favorecer infecciones urinarias, provocar cálculos renales e incluso generar problemas de incontinencia.

Con las deposiciones ocurre algo similar. Retrasar la visita al baño puede provocar estreñimiento y otros problemas digestivos, ya que el intestino absorbe más agua de las heces y dificulta su expulsión.

Los expertos consideran que es necesario romper los tabúes que todavía existen alrededor de este tema. (Canva stock/Ionut Dabija's Images / Aflo Images)

Por eso, los especialistas insisten en que escuchar al cuerpo y atender sus necesidades a tiempo es una de las mejores formas de prevenir complicaciones de salud.

Hora de perder la pena

Los expertos consideran que es necesario romper los tabúes que todavía existen alrededor de este tema.

“Queremos que las personas se sientan cómodas y seguras para hablar sobre estos asuntos. Es momento de normalizar la conversación y entender que el baño es un espacio relacionado con la salud, el bienestar y la dignidad humana”, señaló la compañía Scott, la cual solicitó hacer el estudio.

El mensaje es sencillo: ir al baño no debería ser motivo de vergüenza. Después de todo, es una necesidad que compartimos todos.