Lili Pink bajo investigación por presunto lavado de activos y contrabando millonario en Colombia

Un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, puso en la mira a la famosa cadena de ropa femenina Lili Pink, tras una investigación que se extendió por varios años.

Según información de medios internacionales, detrás de su operación comercial en ese país estaría una red de lavado de activos y contrabando que habría movilizado cifras millonarias.

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Infobae dio a conocer que el ente investigador confirmó la toma del control de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, como parte de las acciones para frenar las presuntas actividades ilícitas.

Lili Pink llegó a Costa Rica en 2017 y cuenta con más de 25 tiendas en el país, por ahora la investigación se da solamente en su operación en Colombia.

Medidas cautelares y proceso en curso

Según la investigación, la red habría utilizado la cadena de venta de ropa femenina como fachada para ingresar al país recursos de origen ilícito, esto mediante operaciones de comercio exterior simuladas.

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Cifras millonarias bajo investigación

Las autoridades investigan la movilización de más de 200 millones de dólares (más de 90 mil millones de colones).

De momento ya fueron emitidas órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento, que se encuentran en proceso.

Por ahora, los bienes intervenidos continuarán en funcionamiento bajo supervisión estatal, mientras se espera la decisión final de los jueces. Este mecanismo busca preservar la actividad económica y los empleos, sin interferir en el avance de la investigación.

Lili Pink llegó a Costa Rica en 2017 y cuenta con más de 25 tiendas en el país. De momento la investigación se centra solo en su operación en Colombia.