Muere a los 28 años el reconocido tiktoker Malik Taylor, un mes después de su cumpleaños

Malik Taylor falleció a los 28 años. (Malik Taylor/Instagram)

El tiktoker y youtuber Malik Taylor murió a los 28 años, apenas un mes después de celebrar su cumpleaños, lo que ha causado conmoción entre sus seguidores y la comunidad digital.

Según informó People en Español, la triste noticia fue dada a conocer a través de una publicación en Facebook realizada por su fraternidad universitaria, Alpha Kappa Psi, de la cual Taylor formó parte durante su paso por la Universidad Austin Peay State, donde se graduó en 2020.

El joven creador de contenido era muy querido en redes sociales por sus videos enfocados en temas culturales, combinados con su carisma y característico sentido del humor.

Ese estilo auténtico lo llevó a ganar una comunidad con 258 mil seguidores en TikTok y más de 95 mil suscriptores en su canal de YouTube.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de su fallecimiento.