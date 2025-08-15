Internacionales

Muere Fernando Varón, reconocido locutor y director de radio

La radio está de luto tras el fallecimiento de un gran referente

Por Yerlin Gómez Izaguirre y El Tiempo / Colombia / GDA
Muere Fernando Varón, reconocido locutor y director de radio.
Muere Fernando Varón, reconocido locutor y director de radio. (RCN Radio/El Tiempo)

Fernando Varón, reconocido locutor y director de radio colombiano, falleció este jueves tras varios meses de lucha contra un cáncer de garganta, según informó El Tiempo.

“Con una trayectoria de décadas en la radio tolimense, Varón trabajó en emisoras como Radio Policía Nacional y Olímpica, hasta consolidarse en Radio Uno, de RCN Radio, donde ejerció como director regional.

“Era reconocido por su energía, alegría y compromiso frente al micrófono, cualidades que lo convirtieron en un referente para colegas y oyentes”, informó el medio.

Tras conocerse la noticia, sus seguidores y excompañeros han expresado mensajes de condolencia en redes sociales, recordándolo con afecto y admiración por su legado en la radio colombiana.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

