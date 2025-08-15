Muere Fernando Varón, reconocido locutor y director de radio. (RCN Radio/El Tiempo)

Fernando Varón, reconocido locutor y director de radio colombiano, falleció este jueves tras varios meses de lucha contra un cáncer de garganta, según informó El Tiempo.

“Con una trayectoria de décadas en la radio tolimense, Varón trabajó en emisoras como Radio Policía Nacional y Olímpica, hasta consolidarse en Radio Uno, de RCN Radio, donde ejerció como director regional.

“Era reconocido por su energía, alegría y compromiso frente al micrófono, cualidades que lo convirtieron en un referente para colegas y oyentes”, informó el medio.

Tras conocerse la noticia, sus seguidores y excompañeros han expresado mensajes de condolencia en redes sociales, recordándolo con afecto y admiración por su legado en la radio colombiana.