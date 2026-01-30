Internacionales

Muere fisicoculturista a los 26 años tras varios días con sus labios morados

El fisicoculturista y creador de contenido falleció de manera repentina a los 26 años

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El fisicoculturista y creador de contenido chino Bi Jiaqi falleció a los 26 años de manera repentina, según confirmaron diversos medios internacionales.

Según los reportes, el joven falleció mientras dormía, luego de presentar durante varios días una coloración morada en los labios, sin que hasta ahora se haya esclarecido la causa de su muerte.

Un referente en redes sociales

Bi Jiaqi era ampliamente conocido en plataformas digitales, donde compartía contenido relacionado con el fisicoculturismo, rutinas de entrenamiento y aspectos de su vida diaria. Su disciplina y constancia lo convirtieron en una figura admirada dentro de la comunidad fitness.

Bi Jiaqi falleció a los 26 años. (Daily Mail/Captura)

Planes personales truncados

De acuerdo con información difundida por la prensa internacional, el joven había adquirido recientemente una vivienda y tenía planes de celebrar este nuevo logro junto a sus amigos cercanos.

Seguidores y colegas del mundo del entrenamiento lamentaron la pérdida de un joven apasionado por el deporte y la creación de contenido digital.

