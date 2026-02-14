Muere fisicoculturista Juan Sebastián Anzola a los 22 años tras desplomarse en gimnasio

Juan Sebastián Anzola tenía 22 años.(redes) (redes sociales /captura)

El fisicoculturista colombiano Juan Sebastián Anzola Quintero falleció a los 22 años luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras entrenaba en un gimnasio en Bogotá, Colombia.

El joven atleta se encontraba realizando su rutina de levantamiento de pesas cuando, de manera repentina, se desplomó y quedó inconsciente. Amigos que lo acompañaban intentaron auxiliarlo de inmediato y pidieron ayuda al personal del establecimiento.

Según el medio El Tiempo, el hecho ocurrió en una sede de la cadena Smart Fit Colombia, ubicada en un centro comercial en la localidad de Suba, al norte de la capital colombiana.

Mediante un comunicado, la empresa informó que Anzola sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras entrenaba. Según detallaron, el equipo de socorristas certificados actuó de inmediato, aplicó maniobras de reanimación y utilizó un desfibrilador externo automático, además de activar el protocolo de emergencia. Sin embargo, el deportista falleció antes de poder ser trasladado a un centro médico.

La compañía expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del joven.

Inconformidad con procedimiento aplicado

Algunas personas que estuvieron presentes en el lugar señalaron su inconformidad con el procedimiento aplicado para el joven, pues indicaron que intentaron trasladarlo a un hospital cercano, ubicado a poca distancia, pero aseguraron que no se les permitió moverlo debido al protocolo interno del gimnasio.

También manifestaron molestia porque, según su versión, al día siguiente el establecimiento abrió con normalidad y sin algún mensaje visible de duelo en el lugar.

El fallecimiento ocurrió el jueves 5 de febrero, pero trascendió públicamente varios días después, cuando amigos y colegas comenzaron a compartir mensajes de despedida en redes sociales.

Amigos y familiares despidieron a Juan Sebastián Anzola (redes) (redes sociales /captura)

¿Quién era Juan Sebastián Anzola?

Juan Sebastián Anzola era reconocido en el mundo del fisicoculturismo competitivo. Participó en las categorías de bodybuilding y Classic Physique, modalidad que prioriza la simetría, proporciones y estética clásica del culturismo.

A lo largo de su carrera ganó cinco títulos generales y logró ubicarse entre los tres primeros puestos en competencias organizadas por la NPC (Comité Nacional de Fisicoculturismo), una de las entidades más importantes del culturismo amateur a nivel internacional.

Además de su trayectoria deportiva, se desempeñaba como diseñador industrial y entrenador. En redes sociales compartía contenido sobre disciplina, entrenamiento físico y recomendaciones para el cuidado del cuerpo.

Su muerte ha generado múltiples reacciones en la comunidad fitness, donde era considerado una joven promesa de la disciplina.