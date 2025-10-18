Ronnie Coleman le da un valioso consejo a los costarricenses que van al gimnasio

Ronnie Coleman, ocho veces ganador del Mr. Olympia, está en Costa Rica para motivar a los amantes del gimnasio. (O Globo/OG)

Ronnie Coleman, una leyenda del fisicoculturismo y ocho veces ganador del Mr. Olympia, está en Costa Rica para participar en la Fit Expo 2025 y conversó en exclusiva con La Teja, enviando un gran mensaje para todos los amantes del gimnasio y los que quieran adentrarse en ese mundo.

Ronnie Coleman en una extrevista exclusiva con La Teja. (Ronnie Coleman/Ronnie Coleman,)

“El ejercicio es bueno para todo el mundo, es salud. Permite estar en mejor forma y conocer qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Siempre impulso a la gente a hacer ejercicio, que se rodeen de personas que conozcan este mundo y aprendan lo máximo de estas personas”, nos dijo cuando le pedimos un mensaje para los fiebres y los que quieren empezar una vida más activa.

El legendario atleta recordó que su disciplina y pasión lo llevaron a ser uno de los mejores fisicoculturistas del mundo. (Ronnie Coleman/Ronnie Coleman,)

Insistió en la importancia de conocer bien todo lo que tiene que ver con el ejercicio, el cuerpo humano y la nutrición, cuando le pedimos que le diera tips a las personas que van más allá y sueñan con competir internacionalmente como él.

“El mejor consejo que puedo dar es que sigan y estén con personas que tengan buen conocimiento sobre fisicoculturismo. El fisicoculturismo es sobre conocimiento, entre más conocimiento tengas, mejor serás. Sin conocimiento no van a salir bien las cosas”.

El campeón de Mr. Olympia agradece que su excelente condición física le ayudó a recuperarse tras una grave infección. (Ronnie Coleman/Ronnie Coleman,)

Primera visita de Ronnie Coleman

Coleman nos contó que es la primera vez que visita Costa Rica y que lo llevarán a conocer algunos sitios turístico. Aunque no tenía clara la agenda, dice que espera ir a volcanes y ver otros destinos del país.

“Estoy muy emocionado de venir acá, es mi primera vez y siempre disfruto mis primeras veces.

“De momento no he conocido a tantos fans, pero durante la Expo espero conocer la mayoría posible. Este es mi trabajo, estar con las personas que me han admirado por años y tratar de ayudarles a cumplir sus metas. Estoy honrado de estar acá y ser admirado, por eso trato de transmitir a los fans la importancia de que conozcan su cuerpo y cuiden su salud”, añadió.

Coleman pide dar el 110 por ciento

Coleman es considerado por muchos como uno de los mejores fisicoculturistas de la historia, sus videos cargando enormes pesos o gritando sus frases de “¡Yeah, buddy!” (¡Vamos, amigo!) o su famoso y patentado grito de motivación: “light weight, baby”, que tiene la intención es afirmar que el peso que se está levantando, por más pesado que sea, parece “peso ligero”.

Por eso le preguntamos qué considera que lo diferencia de los demás para haber logrado ese reconocimiento de la gente.

“Bueno, a mi siempre me han gustado los retos y, además, poner el 110% de mi energía, ir más allá del límite. Ser muy disciplinado, poner todo de uno, eso ayuda mucho. También ayuda que tengo mucha pasión en lo que hago, yo siempre digo que cuando tienes pasión en lo que haces, no trabajas ni un día. Con esa pasión fui capaz de crear el cuerpo que quería. También trabajar lo más fuerte que pude y más que las personas con las que competía”, detalló.

Finalmente, reconoce que ese amor y pasión por el ejercicio le ayudaron a superar un grave problema de salud, cuando en junio de 2025 una infección en el torrente sanguíneo derivó en una sepsis (respuesta del cuerpo frente a la infección). Durante su hospitalización sufrió un choque séptico (la presión sanguínea cae y hay falla de órganos) y lo pusieron en coma inducido. También tuvo una intervención cardíaca para mejorar su calidad de vida.

“Le agradezco a mi condición física porque tuvo que ver mucho en mi recuperación. Mucha gente cuando se enferma así, la recuperación dura más tiempo y se mantienen en cama mucho más tiempo. Yo me recuperé bastante rápido y lo atribuyo a mi condición física y años de ejercicio”, detalló.

Si quiere conocer a Ronnie Coleman, él estará este sábado 18 y domingo 19 de octubre en la Fit Expo, que se lleva a cabo en el Centro de Eventos Pedregal. En las redes sociales del evento puede consultar los horarios. Para ir solo debe comprar la entrada (en la página passline.com) y pagar el precio del “meet and greet).