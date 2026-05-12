Mujer denunció impactante hallazgo en su cuerpo meses después de una operación

Lo que debía ser una cirugía estética normal terminó convirtiéndose en una pesadilla para una mujer de 53 años, quien asegura que le dejaron unas tijeras dentro de su abdomen tras un procedimiento.

La mujer fue operada en una clínica privada en Nápoles, Italia. (Shutterstock/Shutterstock)

De acuerdo con el medio People en Español, la mujer se sometió a una abdominoplastia el 25 de octubre de 2025 en una clínica privada en Nápoles, Italia. Sin embargo, desde que salió del centro médico, empezó a sentir que algo no andaba bien.

LEA MÁS: Donald Trump publica archivos secretos de OVNIS y desata locura mundial

Dolor desde el primer día

Apenas regresó a su casa, la paciente comenzó a experimentar fuertes dolores e incluso llegó a perder el conocimiento.

LEA MÁS: Niña de 2 años subió sola a un autobús sin que nadie se diera cuenta y todo quedó en impactante video

Preocupada por lo que estaba sintiendo, contactó a los servicios de emergencia y luego al cirujano que la operó. En ese momento, le indicaron que podía tratarse de síntomas normales del postoperatorio.

Tras varios exámenes, le detectaron una infección y le recetaron antibióticos, pero su condición no mejoró con el paso de los días.

El hallazgo que lo cambió todo

Siete meses después, el pasado 7 de mayo, decidió buscar una segunda opinión en otro centro médico de Nápoles.

Fue ahí donde se llevó la peor sorpresa de su vida: un examen reveló que tenía unas tijeras quirúrgicas dentro de su abdomen.

Según detalló People en Español, el médico que detectó el objeto notificó al cirujano que realizó la operación inicial.

Rechazó volver con el mismo médico

Tras conocer lo ocurrido, el cirujano le propuso realizarle otra operación en la misma clínica para retirar las tijeras, pero la mujer se negó.

Actualmente, cuenta con representación legal y apoyo de una fundación, mientras se prepara para someterse a una nueva cirugía que le permita retirar el objeto de su cuerpo.

Hasta ahora, la identidad de la afectada no ha sido revelada públicamente.