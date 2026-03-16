Mujer murió tras caer de una atracción en parque turístico y su familia exige respuestas

Yuris Cristel Camila García Manrique tenía 28 años cuando ocurrió el accidente. (captura /captura)

Una mujer perdió la vida luego de sufrir un accidente mientras disfrutaba de una atracción en un parque turístico en Colombia. El caso ha causado conmoción y ahora su familia exige que se investigue a fondo lo ocurrido.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, quien sufrió la caída mientras utilizaba un enorme tobogán en el sitio turístico Entre Flores, ubicado en Chinácota.

De acuerdo con medios colombianos, el accidente ocurrió el 5 de marzo, cuando la joven se disponía a deslizarse por la atracción, la cual consiste en bajar a gran velocidad sentado sobre una llanta.

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Video revelaría momento previo al accidente

La mujer sufrió la caída mientras utilizaba un tobogán gigante en un parque turístico. (captura /captura)

Imágenes que circularon en redes sociales muestran a la mujer sentada en la parte alta del tobogán usando casco de seguridad.

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En el video se escucha cuando ella le pregunta a un asistente del parque si alguien la iba a recibir al final del recorrido.

“¿Alguien me va a recibir?”, preguntó la joven antes de lanzarse.

Según reportes de medios internacionales, el trabajador le respondió que no tuviera miedo y que todo estaba bajo control.

Minutos después, la mujer se deslizó por la atracción a gran velocidad, pero en una de las curvas salió disparada de la estructura y cayó al suelo desde varios metros de distancia.

Personas que estaban cerca comenzaron a gritar al darse cuenta de lo ocurrido.

Murió camino al hospital

Tras el accidente, personal del parque activó los protocolos de emergencia y trasladó a la mujer a un centro médico.

Sin embargo, la joven sufrió graves lesiones en el cerebro, el pecho y el abdomen, y murió mientras era llevada al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

La administración del parque turístico lamentó el hecho mediante un comunicado y aseguró que están colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Familia pide una investigación

El caso ahora está siendo investigado por las autoridades locales.

Mientras tanto, la familia de la víctima exige que se determine qué ocurrió realmente en la atracción.

“Fue nuestra hija quien murió. Exigimos una investigación adecuada y que los responsables rindan cuentas”, expresó la madre de la joven.

La muerte de García Manrique también deja una dolorosa realidad: una niña de cuatro años quedó sin su mamá.