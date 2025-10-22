Internacionales

Murió el fisicoculturista Kadu Santos, meses después de proponerle matrimonio a su novia

La noticia de la muerte del fisicoculturista tiene conmovidos a sus seguidores

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Murió el fisicoculturista Kadu Santos, meses después de pedirle matrimonio a su novia.
Murió el fisicoculturista Kadu Santos, meses después de proponerle matrimonio a su novia. (Kadu Santos/Instagram)

El fisicoculturista brasileño Ricardo Nolasco Dos Santos, más conocido como Kadu Santos, falleció a los 31 años el pasado 20 de octubre, pero hasta este miércoles se dio a conocer la noticia en la prensa internacional.

La noticia fue confirmada por su padre mediante una publicación en su cuenta de Instagram, causando consternación entre seguidores y amigos.

Propuesta de matrimonio pocos meses antes

En julio de este año, Kadu Santos sorprendió a todos al proponerle matrimonio a su novia, un momento que compartió en sus redes sociales.

Además, había publicado recientemente la muerte de su gato, mostrando que atravesaba situaciones emotivas en su vida personal.

Causas de su muerte aún desconocidas

Hasta el momento, las causas del fallecimiento de Kadu Santos no han sido reveladas por la familia ni la prensa.

Kadu Santos le había propuesto matrimonio a su novia en julio de este año.
Kadu Santos le había propuesto matrimonio a su novia en julio de este año. (Kadu Santos/Instagram)
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

