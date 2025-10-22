Murió el fisicoculturista Kadu Santos, meses después de proponerle matrimonio a su novia

El fisicoculturista brasileño Ricardo Nolasco Dos Santos, más conocido como Kadu Santos, falleció a los 31 años el pasado 20 de octubre, pero hasta este miércoles se dio a conocer la noticia en la prensa internacional.
La noticia fue confirmada por su padre mediante una publicación en su cuenta de Instagram, causando consternación entre seguidores y amigos.
Propuesta de matrimonio pocos meses antes
En julio de este año, Kadu Santos sorprendió a todos al proponerle matrimonio a su novia, un momento que compartió en sus redes sociales.
Además, había publicado recientemente la muerte de su gato, mostrando que atravesaba situaciones emotivas en su vida personal.
Causas de su muerte aún desconocidas
Hasta el momento, las causas del fallecimiento de Kadu Santos no han sido reveladas por la familia ni la prensa.