Niño murió tras recibir un corazón trasplantado congelado: investigan a seis médicos por terrible descuido

Un pequeño de apenas dos años, identificado como Domenico, falleció este sábado en un hospital de Nápoles tras permanecer semanas en estado crítico. El menor fue víctima de una cadena de errores durante un trasplante de corazón realizado en diciembre, donde el órgano suministrado presentaba daños irreversibles.

La noticia ha provocado una ola de indignación en toda Italia, debido a que el corazón del donante habría sido manipulado de forma incorrecta. Según los informes preliminares, el tejido entró en contacto directo con hielo seco, lo que provocó su congelamiento y posterior falla al ser implantado.

Una cadena de errores fatales

El órgano fue trasladado desde Bolzano hasta el sur del país, recorriendo una distancia de 800 kilómetros. Durante este trayecto, se presume que se utilizó un contenedor que no cumplía con las normativas de seguridad, careciendo incluso de un termómetro para monitorear la temperatura interna.

Esta aparente negligencia médica mantuvo al niño conectado a un respirador artificial desde la intervención. Su madre, Patrizia Mercolino, confirmó el deceso ante los medios de comunicación y anunció la creación de una fundación para honrar la memoria de su hijo y buscar justicia.

“Se acabó. Domenico se ha ido”, declaró la mamá este sábado a los medios italianos.

Impacto en la salud pública y justicia

Ante la gravedad de los hechos, la fiscalía local inició una investigación formal contra seis profesionales de la salud involucrados en el proceso. El caso ha escalado hasta las autoridades nacionales, quienes temen que la confianza ciudadana en el sistema sanitario se vea seriamente afectada.

El ministro de Salud, Orazio Schillaci, manifestó que este suceso ha conmocionado a la nación entera. El funcionario subrayó la importancia de esclarecer los detalles del operativo para evitar que la donación de órganos sufra un retroceso en el país debido al temor de los ciudadanos ante posibles fallos en los protocolos.

