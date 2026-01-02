Pánico en Ciudad de México: fuerte sismo obligó a Claudia Sheinbaum a abandonar rueda de prensa

Un potente sismo en México de magnitud 6,5 generó alarma la mañana de este viernes, provocando evacuaciones inmediatas en la capital del país. El fenómeno natural ocurrió de forma repentina, forzando a la presidenta Claudia Sheinbaum a interrumpir su conferencia de prensa matutina para ponerse a salvo, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Habitantes de la capital reaccionan ante la activación de la alerta sísmica por un nuevo sismo en México. (ULISES RUIZ/AFP)

El Servicio Sismológico Nacional situó el origen del temblor a escasos 15 kilómetros de San Marcos, en el estado de Guerrero. Tras el desalojo de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum retomó sus funciones minutos después para informar que, según los datos preliminares, no se registraron afectaciones estructurales de gravedad ni víctimas mortales en la Ciudad de México o en la zona del epicentro.

LEA MÁS: Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denuncia al hombre que la acosó en la calle

Vulnerabilidad del suelo capitalino

La intensidad con la que se percibe un sismo en México dentro de su capital se debe en gran medida a la composición del terreno. Gran parte de la metrópoli está construida sobre un suelo fangoso que antiguamente fue un lago, lo que amplifica las ondas sísmicas provenientes de las costas del Pacífico. Por esta razón, la alerta sísmica es una herramienta vital que otorga a los ciudadanos un margen de tiempo para buscar refugio.

Esta sensibilidad geológica es la que ha causado que eventos de similar procedencia tengan consecuencias históricas en el centro del país, especialmente aquellos originados en la costa de Guerrero, situada a menos de 400 kilómetros de la ciudad.

Sombras de desastres pasados

El registro histórico de un terremoto de 1985 sigue presente en la memoria colectiva de los mexicanos. En aquella ocasión, un movimiento de 8,1 devastó la capital y dejó un saldo oficial de más de 12.000 fallecidos, aunque cifras de organizaciones civiles elevaron la cantidad a más de 20.000. La coincidencia de fechas con el desastre de 2017 ha reforzado la cultura de prevención.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia de inauguración de la Feria Aeroespacial México 2025 en la Base Aérea de Santa Lucía, cerca de la Ciudad de México, el 22 de abril anterior. Fotografía: (YURI CORTEZ/AFP)

Actualmente, el país cuenta con una robusta red de altavoces y aplicaciones tecnológicas que activan la alerta sísmica de manera automática. México se encuentra en una región de alta complejidad tectónica al estar ubicado sobre cinco placas diferentes, lo que lo posiciona como uno de los territorios con mayor actividad telúrica en todo el mundo.

LEA MÁS: Trump por fin aclaró el misterio de los moretones en su mano, pero lo que reveló inquieta aún más

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.