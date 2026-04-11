Papa León XIV hace lo que ningún otro pontífice se atrevió en un país 99% musulmán

El próximo lunes se escribirá una página inédita en la historia de la Iglesia cuando el papa León XIV aterrice en Argelia. Este viaje marca la primera vez que un pontífice visita oficialmente esta nación, donde el islam es la religión de Estado.

El papa León XIV busca fortalecer el diálogo interreligioso durante su histórica llegada a Argelia. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

El líder religioso estadounidense lleva un mensaje centrado en el diálogo interreligioso y la coexistencia pacífica, en un momento donde las tensiones internacionales exigen puentes de entendimiento.

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Esta nación es la primera parada de una gira de 11 días que llevará al papa por cuatro países africanos, incluyendo Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

La llegada de León XIV es esperada con gran fervor por la minoría católica local, que representa una parte pequeña pero significativa en un país de 47 millones de habitantes, donde el 99% profesa la fe musulmana.

El peso espiritual de san Agustín

Para el papa León XIV, esta visita tiene una dimensión profundamente personal. Argelia fue la tierra de san Agustín, uno de los teólogos más grandes del cristianismo, cuya herencia espiritual ha marcado el rumbo de su pontificado.

Desde que asumió su cargo en mayo de 2025, el papa se ha definido como un seguidor de su legado, lo que convierte este viaje en un acto de gran simbolismo teológico y personal.

Mientras el mundo observa con atención los conflictos en Oriente Medio, el mensaje del papa se enfocará en la convivencia.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, señaló que el objetivo principal es dirigirse al mundo islámico y afrontar el desafío de vivir juntos en paz.

Aunque la Constitución argelina garantiza la libertad religiosa, el ejercicio de la fe para las minorías requiere autorizaciones estatales estrictas, un tema que organizaciones internacionales han pedido al papa abordar durante su estancia.

Agenda oficial y símbolos de unión en la capital

La prensa local ha calificado el viaje como un evento de “significado histórico”, viéndolo como un reflejo de la estabilidad y el poder diplomático de Argelia como mediador regional.

Al llegar a la capital, el papa León XIV se reunirá con el presidente Abdelmadjid Tebboune para dialogar con las autoridades y el cuerpo diplomático. No se han previsto recorridos públicos en el tradicional papamóvil, priorizando encuentros más íntimos y estratégicos.

Durante la tarde del lunes, el pontífice visitará la Gran Mezquita de Argel, una de las más imponentes del mundo, y sostendrá encuentros con representantes de la comunidad católica.

También se ha programado un espacio de oración privada en memoria de los religiosos asesinados durante la década de la guerra civil, reforzando su mensaje de solidaridad con quienes han sufrido la violencia en nombre de la fe.

La minoría católica en Argelia recibe al pontífice en un evento sin precedentes para el norte de África. (-/AFP)

Annaba: El corazón del mensaje de paz

El punto más relevante de la agenda ocurrirá el martes en la ciudad de Annaba, la antigua residencia de san Agustín.

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Allí, el papa León XIV celebrará una misa multitudinaria. Para los líderes religiosos locales, como el rector Fred Wekesa, la visita es un aliciente para una comunidad que ha superado años oscuros de conflicto armado y busca mostrar al mundo la hospitalidad del pueblo argelino.

Este viaje no solo refuerza la fe de la minoría católica, sino que posiciona al papa León XIV como un actor clave en la diplomacia internacional.

Al honrar las raíces de san Agustín y dialogar con el islam, el Vaticano busca establecer un modelo de respeto que trascienda las fronteras de Argelia y sirva de ejemplo para la región y el mundo entero.